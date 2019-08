Τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα Μέσι και Ρονάλντο - Πρόσκληση για δείπνο...

Ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησαν γι' ακόμα μια φορά για τη μεγάλη τους αντιπαλότητα εντός γηπέδου, όμως, έδειξαν απεριόριστο σεβασμό ο ένας στον άλλον σε μια από τις πιο όμορφες στιγμές τους. Επανέλαβε πως θα... ήθελε να δειπνήσουν στο άμεσο μέλλον ο Πορτογάλος, που ξεκαθάρισε ότι «όσοι δεν με θέλουν, θα με βλέπουν για πολύ μπροστά τους».

Αφού πρώτα ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα παραδέχθηκε δίχως να φοβηθεί πως είναι λογικό να του λείπει ο Κριστιάνο και η κόντρα τους στα μεγάλα clasico της Ισπανίας, ο CR7 ανέφερε: «Εδώ και 15 χρόνια μοιραζόμαστε την κορυφαία σκηνή στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό από δυο ποδοσφαιριστές στα χρονικά. Έχουμε εξαιρετική σχέση. Δεν έχουμε καταφέρει να φάμε μαζί ακόμα, αλλά ελπίζω να γίνει αυτό στο άμεσο μέλλον».

Μάλιστα, όταν ο Κριστιάνο ρωτήθηκε για τις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα σε τηλεοπτικό σταθμό της πατρίδας του για το ενδεχόμενο ν' αποσυρθεί ακόμα και το επόμενο καλοκαίρι κι αν θα ήθελε να το κάνει με τον Μέσι, είπε: «Ο Λιονέλ είναι δυο χρόνια μικρότερός μου... Από εκεί και πέρα, όμως, όσοι δεν με θέλουν θα συνεχίσουν να με βλέπουν μπροστά τους. Μακάρι να είμαι εδώ και για τα επόμενα δυο και τρία και τέσσερα χρόνια...».

πηγή:england365.gr

"We have not had dinner together yet, but I hope so in the future."



"It's great to be a part of the history of football. I am there, and of course, he is as well."



Magnificent.



Cristiano Ronaldo speaks on his relationship with Lionel Messi