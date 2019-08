Αποχαιρετιστήριο γράμμα από τον Τόρες σε κάθε θέση στο στάδιο

Ο Φερνάντο Τόρες αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και στο τελευταίο του παιχνίδι άφησε ένα συγκινητικό γράμμα σε κάθε θέση στο στάδιο.

Ο Φερνάντο Τόρες αποφάσισε ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Τόσου στην Ιαπωνία. Ο Ισπανός ύστερα από τεράστια καριέρα 18 ετών ευχαρίστησε όλους εκείνους που βρέθηκαν στην εξέδρα, όπου τους περίμενε μία έκπληξη: είχε αφήσει για όλους το χειρόγραφο μήνυμά του για να τους ευχαριστήσει. Και ήταν άκρως συγκινητικό.

«Όταν ήμουν πέντε ετών, άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο με τον αδελφό μου. Ύστερα από 30 χρόνια, δίνω το τελευταίο μου παιχνίδι ως επαγγελματίας. Σήμερα κοιτάζω πίσω και με δυσκολία πιστεύω όλα όσα έχω ζήσει. Νιώθω πολύ τυχερός που έχω καταφέρει να κερδίσω τα πιο σημαντικά τρόπαια στον κόσμο και έχω παίξει στις ομάδες με το περισσότερο κύρος. Υπάρχει, επίσης, και η επιτυχία με την εθνική Ισπανίας. Έχω νιώσει συναισθήματα απόλυτης συγκίνησης και χαράς.

Θέλω να ευχαριστήσω το ποδόσφαιρο που με έκανε τόσο χαρούμενο, αλλά δεν θέλω να ξεχάσω το πιο αυθεντικό του κομμάτι, που το κάνει τόσο υπέροχο, τους φιλάθλους. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους όλων των ομάδων που αγωνίστηκα, που με αγάπησαν, με εμψύχωναν και με σεβάστηκαν. Επίσης, τους φιλάθλους των αντίπαλων ομάδων, γιατί με έκαναν καλύτερο παίκτη.

Ελπίζω να απολαύσατε το ποδόσφαιρό μου και να σας ενέπνευσα με κάποιο τρόπο. Ποτέ μη σταματήσετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Ήταν τεράστια η χαρά μου. Ποδόσφαιρο, σε ευχαριστώ!», ήταν το συγκινητικό γράμμα που βρήκαν όσοι βρέθηκαν στις εξέδρες για να παρακολουθήσουν τον Ισπανό να αγωνίζεται για τελευταία φορά...

πηγή:gazzetta.gr

