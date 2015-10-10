Ο μέχρι πρότινος αρχισκόρερ της εθνικής Αγγλίας, Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ήταν εκείνος που βράβευσε τον... διάδοχό του, Γουέιν Ρούνεϊ, με το "χρυσό παπούτσι" πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης των "λιονταριών" με την Ελβετία.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην αναμέτρηση της Αγγλίας με την Ελβετία, ο Γουέιν Ρούνεϊ κατάφερε να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον και να γίνει ο αρχισκόρερ των "λιονταριών" φτάνοντας τα 50 γκολ σε 107 αναμετρήσεις με το εθνόσημο.

Στο ματς της Αγγλίας με την Εσθονία το βράδυ της Παρασκευής (9/10) ήρθε η ώρα της βράβευσης για τον άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος παρέλαβε το "χρυσό παπούτσι" από ποιον άλλον; Τον Σερ Μπόμπι Τσάρλτον.