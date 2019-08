Δοκιμές με ρεκόρ για τον Τζιωρτζή στην Ιταλία

Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής δοκίμασε το νέο μονοθέσιο της Formula 3 με κινητήρα Alfa Romeo για λογαριασμό της JD Motorsport

Στην Ιταλία βρέθηκε αυτή τη βδομάδα ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής προκειμένου να τεστάρει το νέο μονοθέσιο Formula 3 εφοδιασμένο με κινητήρα Alfa Romeo. Το δοκιμαστικό έγινε με τα χρώματα της JD Motorsport κατόπιν πρόσκλησης που απηύθυνε η ιταλική ομάδα στον Τζιωρτζή, στο πλαίσιο συνεργασίας τους η οποία αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.

Το μονοήμερο δοκιμαστικό εξέλιξης έλαβε χώρα στην πίστα της Cremona στη Λομβαρδία, νοτιοανατολικά του Μιλάνο. Ο Κύπριος πιλότος ήταν εξαιρετικός σταματώντας τα χρονόμετρα στο 1.22.67, ενώ έως τώρα το ρεκόρ της ομάδας με το συγκεκριμένο μονοθέσιο ήταν 1.23.0. Ο συγκεκριμένος τύπος μονοθέσιου αυτού του 2019, χρησιμοποιείται στο Formula Regional European Championship.

«Η ομάδα έμεινε πολύ ικανοποιημένη, το ίδιο και εγώ. Το μονοθέσιο είναι πιο δυνατό από το περσινό της Formula Renault και πιο βαρύ. Το προστατευτικό που φέρνουν πλέον τα μονοθέσια δεν με έχει επηρεάσει καθόλου» σχολίασε λακωνικά ο Τζιωρτζής μετά το δοκιμαστικό.

Αμέσως μετά ο Τζιωρτζής πέταξε για Μόσχα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αγωνιστικού του προγράμματος για το 2019.

Τον Τζιωρτζή χορηγούν φέτος η Holiday Tours, τα λιπαντικά Eneos Motor Oil της εταιρείας Psaltis Auto Parts, η Televantos Used Trucks Ltd και το A.Tziortzis Car service Ltd ενώ τον υποστηρίζουν η smmcyprus.com, η Daytona Raceway, το Πανεπιστήμιο Frederick και το Sana Hiltonia.