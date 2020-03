Η Τζίνι Μπουσάρντ μένει σπίτι λόγω του κορωνοϊού, όμως... κάτι της λείπει!

«Δεν έχω παράπονο, αλλά νιώθω ότι η καραντίνα θα ήταν πιο διασκεδαστική με ένα αγόρι», έγραψε η όμορφη Καναδή στο twitter και... έγινε χαμός.

Όπως καταλαβαίνετε, η 26χρονη τενίστρια, άλλοτε μέλος του Top 10, δέχτηκε στη συνέχεια σωρεία προτάσεων...

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend