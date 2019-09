Πιο κοντά από ποτέ στην κατάκτηση του Laver Cup η Τeam World!

Αυτή και αν είναι ανατροπή... Ο εκπληκτικός Τέιλορ Φριτζ σταμάτησε τον Ντόμινικ Τιμ και ο Κόσμος, με τρεις σερί νίκες, προηγείται πλέον της Ευρώπης με 11-7!

O νεαρός Αμερικανός (Νο.30), που πήρε την τελευταία στιγμή την θέση του Νικ Κύργιου, λύγισε με 7-5, 6-7(3), 10-5 τον 26χρονο Αυστριακό (Νο.5) και η Team World θέλει μια ακόμα νίκη για να κατακτήσει για πρώτη φορά το Laver Cup!

Το βάρος πέφτει, λοιπόν, στον Ρότζερ Φέντερερ, που καλείται να νικήσει τον Τζον Ίσνερ, για να κριθεί το τρόπαιο στην αναμέτρηση του Σάσα Ζβέρεφ με τον Μίλος Ράονιτς.

Θυμίζουμε ότι ο Κόσμος ξεκίνησε την τρίτη μέρα της διοργάνωσης δύο βαθμούς πίσω από την Ευρώπη, όμως οι Σοκ/Ίσνερ επικράτησαν των Φέντερερ/Τσιτσιπά και άνοιξαν τον δρόμο για την ανατροπή.

Η συνέχεια, βέβαια, ήρθε από τον εξαιρετικό Φριτζ, που δεν πτοήθηκε όταν ο Τιμ πήρε το δεύτερο σετ στο τάι μπρέικ και με υπέροχη εμφάνιση στο σούπερ τάι μπρέικ εδραίωσε το προβάδισμα της Team World.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νο.5 τενίστας στον κόσμο δεν εκμεταλλεύτηκε καμία από τις επτά ευκαιρίες που είχε για μπρέικ.

Να δούμε, τώρα, αν ο Ίσνερ κάνει το τρία στα τρία στην φετινή διοργάνωση, μετά τις νίκες επί των Ζβέρεφ και Φέντερερ/Τσιτσιπά. Ο Φεντ, πάντως, δεν έχει χάσει ποτέ στο απλό του τουρνουά, όπου τρέχει ένα σερί 5-0.

