Νίκη ο Φέντερερ και προβάδισμα η Team Europe

Έπειτα από έναν συναρπαστικό αγώνα, ο Roger Federer κέρδισε τον Νικ Κύργιο και έβαλε ξανά μπροστά την Team Europe στο Laver Cup.

Ο Federer πραγματοποίησε έναν φανταστικό αγώνα μπροστά από τους συμπατριώτες του στο Palexpo της Γενεύης και επικράτησε του Κύργιου με 6-7 (5), 7-5, [10-7], για να δώσει και πάλι το προβάδισμα στην Team Europe επί της Team World, με 5-3.

Δυο φορές έδειχνε να έχει το πάνω χέρι στο 1ο σετ ο Federer, όμως και τις δυο έχασε τον έλεγχο. Αρχικά έκανε break και προηγήθηκε με 3-1, όμως γρήγορα απώλεσε το προβάδισμα αυτό και ο Κύργιος ισοφάρισε σε 3-3.

Κανείς δεν απείλησε ξανά για break ως το τέλος του σετ και το tie-break έδωσε την λύση. Εκεί ο Federer έχασε ξανά ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, με 4-0, με τον Κύργιο να κερδίζει τους 7 από τους 8 επόμενους πόντους και να το κατακτά με 7-5.

Στο 2ο σετ οι δυο παίκτες κρατούσαν εύκολα ή δύσκολα τα σερβίς τους, μέχρι να έρθει το 11ο game, όταν σε πολύ κρίσιμο σημείο ο Federer έγινε πολύ απειλητικός. Ο Ελβετός είχε τριπλό break point στο 5-5, 0-40, ο Κύργιος έσβησε και τις 3 ευκαιρίες, όμως ο Roger δημιούργησε μια 4η, την οποία και αξιοποίησε για να κάνει τελικά το πολύ μεγάλο break και να αποκτήσει προβάδισμα στο 6-5. Στην συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για το 7-5 και έστειλε τον αγώνα σε super tie-break.

Εκεί, ο κάτοχος 20 Grand Slam τίτλων συνέχισε να παίζει σπουδαίο τένις, διατηρώντας το momentum από το τέλος του 2ου σετ. Μετέτρεψε το 0-2 σε 5-2, κερδίζοντας 5 πόντους στη σειρά, ενώ είχε προβάδισμα με 8-4 μετά τη 2η αλλαγή πλευρών. Τελικά, αξιοποίησε το 3ο του match point και έκλεισε το super tie-break με 10-7.

Στον 3ο αγώνα της σημερινής ημέρας του Laver Cup, που θα είναι ο τελευταίος για τα μονά και θα αρχίσει στις 20:00 ώρα Ελλάδας, ο Rafael Nadal θα αντιμετωπίσει τον Milos Raonic.

More coaching from @RafaelNadal as @rogerfederer prepares to serve to level match 6 against Kyrgios.#LaverCup pic.twitter.com/2w3VGizjT1