Ο Ναδάλ σε ρόλο προπονητή του Φέντερερ (video)

Η συνεργασία του Ράφα Ναδάλ με τον Ρότζερ Φέντερερ και η εξαιρετική σχέση τους αποτελούν σίγουρα τους βασικούς λόγους που μια άνευ βαθμολογικής σημασίας διοργάνωση, το Laver Cup, είναι τόσο ξεχωριστή.

Ράφα και Ρότζερ παρακολουθούν μαζί τους αγώνες στη Γενεύη, κοουτσάρουν, δίνουν οδηγίες, πανηγυρίζουν ή παρηγορούν και, φυσικά, γελούν... non stop.

Η συνύπαρξή τους, λοιπόν, έχει κάνει τόσο επιτυχημένο το τουρνουά, για το οποίο έχουν ταξιδέψει στην Ελβετία φίλοι του τένις από όλο τον κόσμο!

Υπάρχουν, πάντως, και στιγμές, που δεν είναι δίπλα-δίπλα, καθώς μπορεί ένας από τους δύο να πρέπει να προσφέρει στην Team Europe... εντός court.

Όπως, για παράδειγμα, χθες το βράδυ, όταν ο Φεντ έπαιξε στο διπλό μαζί με τον Σάσα Ζβέρεφ.

Και, τότε, είδαμε μια από τις αγαπημένες μας στιγμές στη διοργάνωση: τον Ράφα να δίνει συμβουλές στον αιώνιο αντίπαλό του...

Tough to stress how unique this is:



The giants of a notoriously individual sport, and a young protege, openly discussing/suggesting tactics.



Credit to @SitTanyusha



pic.twitter.com/kgoZkHKjW6