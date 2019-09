Πρώτη νίκη για την Team Europe στο Laver Cup

Ο Ντόμινικ Τιμ λύγισε τον Ντένις Σαποβάλοφ στο σούπερ τάι μπρέικ και έδωσε στην Ευρώπη τον πρώτο της βαθμό στο φετινό Laver Cup.

O 25χρονος Αυστριακός πήρε τη νίκη με 6-4, 5-7, 13-11 σε βάρος του νεαρού Καναδού και... ξεκίνησαν τα πανηγύρια για τον Στέφανο Τσιτσιπά και την παρέα του.

Όλα τα φώτα, φυσικά, πέφτουν στους Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ, που διασκεδάζουν με το παραπάνω τη «συνύπαρξή» τους και... δίνουν το σύνθημα στην ευρωπαϊκή εξέδρα.

Ο Κόσμος, πάντως, έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, καθώς ο Σαποβάλοφ είχε τρία ματς πόιντ στο σούπερ τάι μπρέικ.

Τελικά, όμως, ο Τιμ εκμεταλλεύτηκε το δεύτερο δικό του ματς πόιντ και έδωσε τη νίκη στην Team Europe.

Ακολουθεί το ματς του Φάμπιο Φονίνι με τον Τζακ Σοκ, ενώ στις 20.00 ο Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί με τον Τέιλορ Φριτζ.

Αμέσως μετά θα μπει στο μαύριο court του Palexpo στη Γενεύη ο Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος θα αγωνιστεί στι διπλό παρέα με τον Σάσα Ζβέρεφ. Αντίπαλοί τους θα είναι οι Σαποβάλοφ/Σοκ.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (22/9) και νικήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα φτάσει πρώτη τους 13 πόντους.

Η νίκη σήμερα δίνει έναν πόντο, αύριο δίνει δύο και την Κυριακή τρεις.

πηγή:sdna.gr

.@ThiemDomi fights off three match points to take the opener 6-4 5-7 [13-11] over Shapovalov. #TeamEurope remains unbeaten in match 1 at #LaverCup pic.twitter.com/MSDB61kNrq