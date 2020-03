Η ΔΟΕ επιβεβαίωσε την πιθανότητα αναβολής των Ολυμπιακών αγώνων!

Με ανακοίνωσή της, η ΔΟΕ γνωστοποίησε ότι εξετάζεται πλέον εναλλακτικό σενάριο για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο, με την αναβολή να είναι μέσα σε αυτά.

Η ΔΟΕ δεν μιλά ανοιχτά για αναβολή αλλά αναφέρει ότι θα εξεταστούν όλα τα πιθανά σενάρια για την ημερομηνίας έναρξης των αγώνων. Όπως αναφέρεται σχετικά, η ανάγκη διαφύλαξης της δημόσιας υγείας οδηγεί την ΔΟΕ στην επεξεργασία εναλλακτικού πλάνου για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ, η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού ίσως σημαίνει ότι ορισμένες εγκαταστάσεις μπορεί να μην είναι διαθέσιμες πλέον. Όπως σημειώνεται, η διαχείριση της κατάστασης είναι δύσκολη αφού υπάρχουν ήδη εκατομμύρια κρατήσεις. Μάλιστα, γίνεται λόγος και για αλλαγή του calendar με τα 33 αθλήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η απόφαση θα παρθεί με γνώμονα το συμφέρον των αθλητών και όσων εμπλέκονται στους Αγώνες. Τόνιζεται ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τις Ολυμπιακές επιτροπές κάθε χώρας αλλά και τις παγκόσμιες ομοσπονδίες κάθε σπορ.

Όπως τονίζεται, η τελική απόφαση θα παρθεί σε 4 εβδομάδες.

Στην ανακοίνωση υπάρχει και δήλωση του προέδρου της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ που αναφέρει: «Οι ανθρώπινες ζωές είναι πάνω από όλα συμπεριλαμβανομένων και των Ολυμπιακών αγώνων. Η ΔΟΕ θέλει να είναι μέρος της λύσης. Ως εκ τούτου, έχουμε καταστήσει ως ηγετική μας αρχή να διασφαλίσουμε την υγεία όλων των εμπλεκόμενων και να συμβάλουμε στον περιορισμό του ιού. Εύχομαι, και όλοι εργαζόμαστε γι' αυτό, ότι η ελπίδα που έχουν εκφράσει οι αθλητές, οι Ολυμπιακές επιτροπές και οι παγκόσμιες ομοσπονδίες και στις πέντε ηπείρους θα εκπληρωθεί: ότι στο τέλος αυτού του σκοτεινού τούνελ όλοι θα το περάσουμε από κοινού, χωρίς να γνωρίζουμε για πόσο καιρό θα κρατήσει, η Ολυμπιακή φλόγα θα είναι ένα φως στο τέλος αυτού του τούνελ».

