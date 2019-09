Σάλος στη Ρωσία με επαγγελματία πυγμάχο (vid)

Ο Bakhodir Jalolov είναι επαγγελματίας πυγμάχος με έξι επαγγελματικούς αγώνες και αντιμετώπισε τον ερασιτέχνη Richard Torrez στο AIBA Worlds.

Ο Ουζμπέκος με ένα πολύ βαρύ νοκ άουτ έριξε τον αντίπαλό του και το αποτέλεσμα ήταν να ξεσηκωθεί ο κόσμος με την απόφαση να γίνει αυτό το match up.



O πρώην πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας José Sulaimán που αντιτίθεται στην ιδέα να αγωνίζονται επαγγελματίες σε αγώνες της AIBA λέει σχετικά.



"Είναι βάρβαρο και εγκληματικό να επιτρέπεται να παίζει ένας επαγγελματίας πυγμάχος με ένα πιο μικρόσωμο 20χρονο ερασιτέχνη. Ο Jalolov έχει σε 11 μέρες νέο επαγγελματικό αγώνα".



Η αντίδραση του Sulaiman δεν ήταν η μοναδική καθώς και στους πυγμαχικούς φανς υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, ενώ ζητούσαν να βάλουν τον Jalolov να παίξει με τον Deontay Wilder ως εκδίκηση!

Brutal and criminal to allow a professional boxer Jalolov from Russia with 6-0 as a pro to fight outclassed, outweighed and far smaller USA 20 year old amateur Torrez AIBA world championship in Russia. Jalolov is scheduled for his 7th pro fight in 11 days in USA pic.twitter.com/kP8Pwa3PZ9