Restart στις 31 Ιουλίου το ΝΒΑ!

Το ΝΒΑ θα συνεχιστεί στις 31 Ιουλίου, ενώ στόχος της λίγκας είναι η έναρξη της νέας σεζόν να γίνει την 1η Δεκέμρβη.

Το Συμβούλιο των Ιδιοκτητών του ΝΒΑ ψήφισε υπέρ του format των 22 ομάδων για να συνεχιστεί η σεζόν της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη στο Ορλάντο. Θα αγωνιστούν 13 ομάδες της Δύσης και 9 από την Ανατολή.

Το training camp είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 30 Ιούνη, ενώ στις 7 Ιουλίου οι ομάδες θα ταξιδέψουν στο Ορλάντο.

Στις 31 Ιουλίου θα ξεκινήσει η σεζόν, ενώ η free agency θα πάει για 18 Οκτώβρη.

Οι στόχοι για την επόμενη σεζόν είναι να γίνει στις 10 Νοέμβρη το training camp και την 1η Δεκέμβρη η πρεμιέρα (κάτι που ακόμα παραμένει αβέβαιο).

Σχετικά με το draft, αυτό θα διεξαχθεί στις 15 Οκτώβρη, ενώ η draft lottery θα γίνει στις 25 Αυγούστου.

Sources: The NBA informed the Board of Governors of scheduled dates:



- Training camp: June 30, July 7 travel to Orlando

- 2019-20 season: July 31

- Free agency: Oct. 18

- 2020-21 targets: Nov. 10 training camp, Dec. 1 opening night (can remain fluid)