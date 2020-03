Αισιόδοξοι στο ΝΒΑ για έναρξη πριν τον Ιούλιο

Οι ιδιοκτήτες των ομάδων του ΝΒΑ είχαν σύσκεψη με τον κομισάριο Άνταμ Σίλβερ και άπαντες είναι αισιόδοξοι ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει πριν τον Ιούλιο, παρά τις άσχημες προβλέψεις για τον κορωνοϊό στις Η.Π.Α.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην σύσκεψη οι ιδιοκτήτες άκουσαν την άποψη του Βίβεκ Μέρθι, εν αποστρατία Στρατηγού, ο οποίος ανέφερε ότι οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μία κρίση ανάλογη της Ιταλίας μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες και πως αν δεν είχε επιβάλλει σκληρά μέτρα η Κυβέρνηση θα μιλούσαν για εκατομμύρια θύματα του κορωνοϊού. Οι εκτιμήσεις δεν είναι καλές αλλά οι ιδιοκτήτες των ομάδων του ΝΒΑ, θεωρούν ότι το πρωτάθλημα μπορεί να ξεκινήσει πριν τον Ιούλιο.

