Σπουδαία κίνηση από τους Χόρνετς,δίνουν χρήματα στους εργαζομένους

Σε μια σπουδαία ομαδική κίνηση προχώρησαν οι παίκτες των Σάρλοτ Χόρνετς, καθώς αποφάσισαν να συγκεντρώσουν χρήματα τα οποία θα δοθούν στους εργαζομένους της ομάδας.

Οι αστέρες του ΝΒΑ βρίσκονται στο πλευρό των εργαζομένων των ομάδων τους, καθώς η παύση των δραστηριοτήτων στην λίγκα έχει δημιουργήσει πρόβλημα στα οικονομικά των.... αφανών ηρώων των ομάδων.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς φρόντισαν να προχωρήσουν σε μια ομαδική κίνηση. Κι αυτό γιατί, όπως αναφέρει ο Κρις Χέινς, οι παίκτες του Τζέιμς Μπορέγκο αποφάσισαν να δώσουν χρήματα στους εργαζομένους. Το ποσό δεν θα γίνει γνωστό, όπως και καμία άλλη δράση, ενώ κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξει μια ομαδική δράση σε αυτό το θέμα και όχι να λειτουργήσει ο καθένας κατά μόνας.

«Είμαστε εδώ ως ομάδα για να κάνουμε κάτι διαφορετικό σε αυτή την τρελή στιγμή που περνάμε», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας από τους παίκτες της ομάδας.

Yahoo Sources: Hornets players chose to partner as team, not individually. Amount donated by each player to fund part-time employees won’t be announced. Players wanted to avoid optics of competing, self-promotion. “We’re here as a team to make a difference during this crazy time”