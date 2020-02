Σε κλειστό κλαμπ με Κόμπε και Καρίμ ο Λεμπρόν στους Λέικερς (pic)

Το κοντέρ έγραψε 40 κόντρα στους Πέλικανς. Ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν ασταμάτητος και οδήγησε σε νίκη τους Λέικερς, γράφοντας ιστορία με την εμφάνισή του.

Κι αυτό γιατί έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας που πέτυχε 40 πόντους στην 17η σεζόν του στο ΝΒΑ. Οι άλλοι δύο που είχαν πετύχει κάτι αντίστοιχο ήταν ο Κόμπε Μπράιαντ και ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ!

LeBron joins Kobe and Kareem as the only Lakers with a 40-point game in his 17th season or later. pic.twitter.com/IeNxBNklh9