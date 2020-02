O ΛεΜπρον ξεπέρασε τον Τζόρνταν στις βολές! (pic)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ξεπέρασε σε ακόμα μια λίστα τον Μάικλ Τζόρνταν. Στις εύστοχες βολές.

Στο παιχνίδι κόντρα στους Σανς και με τις δύο εύστοχες βολές που έβαλε, ο "βασιλιάς" ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν, σε ακόμα μια λίστα.



Ανέβηκε στην 5η θέση με τις περισσότερες εύστοχες βολές έχοντας πλέον 7.328 και κυνηγά πλέον τον Όσκαρ Ρόμπερτσον, που είναι στην 4η θέση με 7.694. Στην 3η θέση είναι ο Κόμπι Μπράιαντ με 8.878, ενώ στην δεύτερη είναι ο Μόουζες Μαλόουν με 8.531. Στην κορυφή είναι ο Καρλ Μαλόουν με τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους και 9.787 εύστοχες βολές στην καριέρα του.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 5th on the all-time Free Throws Made list! #LakeShow pic.twitter.com/EA8IVXQ2yy