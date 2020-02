Οι ευχές των Μπακς στον Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι των Μπακς με τους Κινγκς, αφού έγινε πατέρας για πρώτη φορά στη ζωή του.

Τα ελάφια συνεχάρησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την έλευση του… διάδοχου, Λίαμ Τσαρλς Αντετοκούνμπο, με τον Θανάση να φτάνει στο γήπεδο πανευτυχής.

Ακόμα οι Μπακς με δεύτερο tweet έδειξαν τη στιγμή στο γήπεδο για το παιχνίδι με την ομάδα του Σακραμέντο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με ένα πλατύ χαμόγελο, συγκεντρώνοντας όλα τα φώτα πάνω του κατά την άφιξή του, μιας και πλέον είναι θείος.

Δείτε τις ευχές των Μπακς:

“Uncle T is in the building!”@MetroByTMobile | #FearTheDeer pic.twitter.com/1F0Rofs9az