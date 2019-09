Οι Νετς διαμόρφωσαν το γήπεδο τους σε χρώμα γκρι!

Οι Νετς έφεραν στο Μπρούκλιν τους Κέβιν Ντουράντ, Καϊρί Ίρβινγκ και ΝτεΆντρε Τζόρνταν, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αγωνίζονται στο πρώτο γκρι παρκέ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Οι Μπρούκλιν Νετς δημοσιοποίησαν ένα εντυπωσιακό video στο εσωτερικό του Barclays Center, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά το νέο παρκέ του γηπέδου.

Η καινοτομία έγκειται στο ότι πρόκειται για το πρώτο γκρι παρκέ στην ιστορία του ΝΒΑ, εμπνευσμένο από την πόλη του Μπρούκλιν, όπως ανέφερε ο οργανισμός στο Twitter.

πηγή:gazzetta.gr

Inspired by the borough. Built for the borough.



Introducing our first fully redesigned court of the Brooklyn era