"Μπορούμε το πρωτάθλημα χωρίς να σουτάρω τρίποντα"

Η βελτίωση του μακρινού σουτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι μόνιμο θέμα συζήτησης στο ΝΒΑ. Ο ίδιος το ξέρει αυτό, ωστόσο θέλησε να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά μιλώντας στο κανάλι των Μπακς ενόψει της σεζόν 2019/20.



"Πολλοί είπαν ότι αν δεν πρόσθετα το τρίποντο στο ρεπερτόριό μου δεν θα μπορούσα να μπω ανάμεσα στους κορυφαίους. Μόλις κέρδισα το βραβειο του MVP όμως χωρίς τρίποντο" δήλωσε αρχικά ο σταρ των Μπακς, πριν προσθέσει στην συνέχεια: "Μπορούμε ακόμα να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και χωρίς εγώ να σουτάρω τρίποντα, αλλά θέλω να προσθέσω το τρίποντο στο παιχνίδι μου.



Φέτος βελτιωνόμουν στο σουτ όσο προχωρούσε η σεζόν. Αυτό θα κάνει πιο εύκολα τα πράγματα για εμένα και την ομάδα μου, οπότε θέλω να το προσθέσω στο παιχνίδι μου".



Ο Γιάννης ωστόσο δεν στάθηκε μόνο στο σουτ του, αφού είπε και άλλα. Και το πρώτο που τόνισε ήταν το εξής: "Θα έχω την ίδια προσέγγιση και φέτος. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να νικάει η ομάδα μου. Αυτό που άλλαξε την περασμένη σεζόν ήταν η κουλτούρα μας. Για αυτό πήραμε 60 νίκες, για αυτό κέρδισα και εγώ το βραβείο του MVP"



Κλείνοντας, ο Γιάννης αναφέρθηκε και στο βραβείο του MVP, το οποίο θέλει πάλι να διεκδικήσει, αλλά μόνο μέσα από τις επιτυχίες των Μπακς: "Είχαμε καλή σεζόν και πρόπερσι, απλώς δεν είχαμε πάρει τόσες νίκες. Το έχω ξαναπεί ότι δεν φτάνει μόνο ένας παίκτης για να πάρεις το πρωτάθλημα.



Ελπίζω την σεζόν που έρχεται να είμαστε υγιείς και να κερδίζουμε αγώνες και τότε γιατί να μην κερδίσω δεύτερο σερί βραβείο του MVP; Αυτός είναι ο στόχος μου, να βρίσκομαι στην κουβέντα. Αν συνεχίσουμε να κερδίζουμε και να παίζουμε καλό μπάσκετ θα βρεθώ ξανά στην ίδια θέση. Ελπίζω τη νέα σεζόν να κερδίσουμε το μεγαλύτερο τρόπαιο".

