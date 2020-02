Ανακοίνωσε ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός

Παίκτης του Ολυμπιακού, με κάθε επισημότητα, είναι ο Σακίλ ΜακΚίσικ, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του.

Ο ΜακΚίσικ ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στην Μπεσίκτας, την οποία βοήθησε να φτάσει στους «16» του Βasketball Champions League, αλλά αποχώρησε λόγω οικονομικών προβλημάτων στην τουρκική ομάδα.

Πλέον, αποτελεί μέλος του Ολυμπιακού και μένει να δούμε πότε και αν θα αρθεί το σχετικό ban της Euroleague, ώστε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να μπορεί να τον δηλώσει στο ρόστερ της.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις "2" και "3".

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 17/08/1990

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 1.96

Θέση: Γκαρντ/Σμολ Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες: Victoria Libertas Pesaro, Changwon LG Sakers (2015–2016), Muratbey Uşak Sportif (2016–2017), Gran Canaria, Avtodor Saratov (2017–2018), Gaziantep (2018–2019), Beşiktaş Sompo Japan (2019–2020)

Οι αριθμοί του…

Στο τουρκικό πρωτάθλημα σε σύνολο 17 αγώνων και μέσο όρο 32.29 λεπτά συμμετοχής είχε μ.ο. 17.65 πόντους, 4.41 ριμπάουντ και 2.18 ασίστ. Στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο Basketball Champions League, σε 13 αγώνες είχε μέσο όρο 30 λεπτά συμμετοχής, 16.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ και 2.1 κλεψίματα.