Μπαμ με ΝτιΆντρε Κέιν!

Μεταγραφική βόμβα από το Περιστέρι, που επισημοποίησε την συμφωνία με τον γκαρντ/φόργουορντ, ΝτιΆντρε Κέιν!

Το μπαμ με την απόκτηση του ΝτιΆντρε Κέιν έκανε το Περιστέρι!

Η ομάδα των δυτικών προαστίων ανακοίνωσε την συμφωνία με τον 30χρονο γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο και διαθέτει πλούσιο βιογραφικό.

Ο Κέιν ήταν ελεύθερος από το καλοκαίρι, όταν και αποχώρησε από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ προ ημερών υπέγραψε με τη Μέγκα Μπέμαξ. Να σημειωθεί ότι η περίπτωσή του εξετάστηκε και από την ΑΕΚ πριν από μερικές εβδομάδες.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Αμερικανός θα ενσωματωθεί άμεσα στο Περιστέρι, προκειμένου να είναι διαθέσιμος για τον ημιτελικό Κυπέλλου με τον Προμηθέα Πατρών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Περιστερίου:

«Πανίσχυρη γίνεται πλέον η περιφερειακή γραμμή του Περιστερίου winmasters, με την προσθήκη του Ντεάντρε Κέιν, ενός παίκτη πρώτης γραμμής, με σπουδαία εμπειρία από την Ευρωλίγκα.

Η ΚΑΕ Περιστέρι winmasters ανακοινώνει την συμφωνία της με τον αθλητή Ντεάντρε Κέιν (31χρ., 1,96). Ο Αμερικανός γκαρντ συμφώνησε με την διοίκηση του συλλόγου για συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν.

Who is who

Ο Ντεάντρε Κέιν γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου του 1989 στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια και έχει ύψος 1,96. Στα κολεγιακά του χρόνια αγωνίστηκε με το Marshall University (2010-13) και το lowa University (2013-14), πριν ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στην Ρωσία και συγκεκριμένα στην Κράσνι Όκτιαμπρ. Εκεί έπαιξε έξι παιχνίδια και έφυγε για να αγωνιστεί στο Βέλγιο με την Αντβερπ (2014-15) για την υπόλοιπη σεζόν.

Την επόμενη χρονιά (2015) έπαιξε στην Γερμανία για λογαριασμό της Ουλμ και το 2016 βρέθηκε στο Ισραήλ φορώντας την φανέλα της Χάποελ Εϊλάτ.

Την σεζόν 2016-17 βρέθηκε στην Ρωσία και συγκεκριμένα στη Νίζνι Νόβγκοροντ (τελείωσε τη χρονιά έχοντας 16,7 πόντους και 3,5 ασίστ), με την οποία έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα την αναμέτρηση με την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, όπου σταμάτησε στους 31 πόντους με 13/16 σουτ εντός παιδιάς, ενώ είχε ακόμη 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ στην νίκη (113-105) της ομάδας του. Εκείνη τη σεζόν, όμως τελείωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο ισπανικό πρωτάθλημα φορώντας την φανέλα της Ρεάλ Μπέτις.

Τις σεζόν 2017-18 και 2018-19 φόρεσε την φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, παίζοντας στην Ευρωλίγκα. Με την «ομάδα του λαού» πήρε δύο πρωταθλήματα (2018, 2019) και ένα κύπελλο (2017). Την πρώτη χρονιά στην Ευρωλίγκα (2017-18) είχε σε 30 παιχνίδια 7,4 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23'22" ανά αγώνα, ενώ σε 29 αγώνες στο πρωτάθλημα είχε 7,6 πόντους και 3,7 ασίστ. Μάλιστα, έκανε την καλύτερη εμφάνιση του κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπου σε 33'37" λεπτά είχε 19 πόντους (4/6 ελεύθερες βολές, 6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Την περσινή σεζόν, είχε σε 25 παιχνίδια 8 πόντους, 3,8 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 25'45" μέσο όρο. Παράλληλα στο ισραηλινό πρωτάθλημα σε 28 αγώνες είχε 6,7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ μέσο όρο. Η κορυφαία εμφάνιση του την περσινή περίοδο έγινε κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου σε 33'02" είχε 22 πόντους (1/4 ελεύθερες βολές, 6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης».