ΚΑΕ ΠΑΟΚ:Αφιέρωσε τη νίκη στους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

Ένα συγκινητικό video έφτιαξε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τους έξι φίλους της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη στις 4 Οκτώβρη του 1999.

Στις 4 Οκτώβρη του 1999, έξι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο, στην τραγωδία των Τεμπών.

Στο χθεσινό ματς κόντρα στην ΑΕΛ, παίκτες και προπονητές των 2 ομάδων κατέθεσαν στεφάνια, με την ΚΑΕ να φτιάχνει ένα συγκινητικό video.

πηγή:gazzetta.gr

This W is dedicated to our gone Brothers! ⚫️⚪️ R.I.P. #PAOK #paokfamily pic.twitter.com/ak6zgJpLfi