«Έφυγε» ο θρύλος των Χάρλεμ Γκλομπτρότερς Έντι «Curly» Νιλ

Ο Φρεντ Νιλ ήταν γνωστός για τις εκπληκτικές του ικανότητες στον χειρισμό της μπάλας και τα διάφορα «κόλπα» που έκανε στην διάρκεια των αγώνων, ενώ το 2008 έγινε ο πέμπτος παίκτης που αποσύρεται η φανέλα του.

Θεωρείται ένας από τους παίκτες που βοήθησαν στην δημιουργία του... μύθου των Χάρλεμ Γκλομπτρότερς στις Η.Π.Α αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Έπαιξε σε περισσότερα από 6.000 παιχνίδι σε 97 χώρες στην καριέρα του στους Γκλομπτρότερς από το 1963 ως το 1985.

Fred “Curly” Neal – the Harlem Globetrotters icon known worldwide for his trademark shaved head and charismatic smile – passed away this morning in his home outside of Houston at the age of 77. pic.twitter.com/JdZa6zTvZU