CHAMPIONS LEAGUE

Απέκλεισε την Μπαρσελόνα για δεύτερη φορά τα τρία τελευταία χρόνια



Η Ατλέτικο νίκησε 2-0 την Μπαρσελόνα και την απέκλεισε στα προημιτελικά του Champions League για 2η φορά τα 3 τελευταία χρόνια! Σκόρερ ο Γκριεζμάν, δεν δόθηκε πέναλτι στο 90' στους Καταλανούς.



Προσεκτική στην άμυνα η Ατλέτικο, αλλά και πολύ επικίνδυνη στην επίθεση, καθώς έδειξε από νωρίς την αποφασιστικότητά της, απειλώντας στο 3ο λεπτό με τον Γκάμπι, στο 4ο με τον Γιανίκ Φερέιρα Καράσκο και στο 7ο με τον Αντουάν Γκριεζμάν.



Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός την επόμενη φορά δεν απέτυχε και, στο 36', άνοιξε το σκορ για τους «ροχιμπλάνκος», στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν με εξαιρετική κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, έπειτα από τρομερή σέντρα του Σαούλ απ' τα δεξιά με εξωτερικό φάλτσο.



Ούτε μία φορά δεν απείλησε η Μπαρσελόνα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο 52' η ομάδα της Μαδρίτης είχε δοκάρι (οριζόντιο) σε κεφαλιά του Αουγκούστο Φερνάντες και στο 61' το σουτ του Γκριεζμάν σταμάτησε με δεύτερη προσπάθεια ο Γερμανός πορτιέρε.



Έπρεπε να φτάσουμε στο 66ο λεπτό για να απειλήσει για πρώτη φορά η «Μπάρτσα», με τον Λουίς Σουάρες να κάνει το σουτ μέσα από την περιοχή και τον Όμπλακ να μπλοκάρει, όπως και στο 84' στο... χλιαρό πλασέ του Ουρουγουανού.



Στο 86' ο Αντρές Ινιέστα σταμάτησε την μπάλα με το χέρι στη μεγάλη περιοχή, ο Ριτσόλι έδωσε το πέναλτι και, από τα 11 βήματα, ο Γκριεζμάν έκανε το 2-0, φτάνοντας τα 6 γκολ στη διοργάνωση.



Στο 90' έγινε η φάση του αγώνα, καθώς ο Γκάμπι έκανε χέρι εντός περιοχής, αλλά ο Ιταλός ρέφερι δεν έδωσε πέναλτι, έδωσε φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Μέσι ήταν άστοχος στην εκτέλεση του φάουλ ενώ, αν είχε δοθεί το πέναλτι και είχε ισοφαρίσει η «Μπάρτσα», το ματς θα πήγαινε στην παράταση.



Πέρασε η Μπάγερν

Η Μπάγερν απέσπασε ισοπαλία 2-2 από την Μπενφίκα στη Λισαβόνα και προκρίθηκε για 5η σερί φορά στα ημιτελικά του Champions League. Κορυφαίος και σκόρερ του 1ου γκολ για τους Βαυαρούς ο Βιδάλ.



Η Μπάγερν Μονάχου έδειξε την ανωτερότητά της απέναντι στην Μπενφίκα στο δεύτερο ματς και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι «Αετοί» προηγήθηκαν με τον Χιμένες (1-0) στο 27’, είχαν ευκαιρία στο 30’ για το 2-0, όμως οι απώλειες των Μήτρογλου, Ζόνας και Γκαϊτάν ήταν αδύνατο να καλυφθούν. Οι Βαυαροί με τον Βιδάλ που είχε κρίνει με το δικό του γκολ το ματς στο Μόναχο ισοφάρισε στο 38’ σε 1-1 και ο Μίλερ, με κοντινό πλασέ στο 52’, διαμόρφωσε το 1-2.

Η Μπενφίκα πάλεψε και έφτασε στην ισοφάριση με τον Ταλίσκα στο 75’, σε μία φάση στην οποία ο Μαρτίνεθ ανέτρεψε τον Χιμένες, ενώ αυτός βρισκόταν σε προφανή ευκαιρία για γκολ, με τον αμυντικό της Μπάγερν να παίρνει απλά κίτρινη. Ο Φίλιπ Λαμ έγινε ρέκορντμαν συμμετοχών από τους Γερμανούς ποδοσφαιριστές, αφού έφτασε τις 104 στο Champions League, ξεπερνώντας τον Όλιβερ Καν.