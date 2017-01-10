Φαρμακεία Τρίτης



Λευκωσία

Στυλιανού-Κυριάκου Στέλιος: Αγ. Παύλου 101, πλησίον Ιπποδρόμου, Αγ. Δομέτιος, τηλ.: 22771122, 22590272

Σπιρίτου Μαρία: Λεωφ. Τσερίου 109Δ, απέναντι από Carrefour, Στρόβολος, τηλ.: 22320553, 22496649

Σωκράτους Λουίζα: Πειραιώς 24Γ, έναντι καταστήματος υφασμάτων "SANTEX", Στρόβολος, τηλ.: 22422279, 22321828

Σκουμπρής Χαράλαμπος: Βυζαντίου 26 Α+Β, δίπλα από Σολώνειο βιβλιοπωλείο, Στρόβολος, τηλ.: 22661499, 22370357

Χατζηιωάννου Αννίτα & Αντωνίου Ελένη: Νάξου 14Γ, πάροδος Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα, απέναντι από CYTA, τηλ.: 22755999, 22429210, 22429429



Λεμεσός

Πίτσιακου Έλενα: Απ. Βαρνάβα 37, βορείως φώτων Σιμιλλίδη, τηλ.: 25662177, 25104316

Πετρίδης Πέτρος: Αγ. Φυλάξεως 64, Νοτίως Λεωφ. Μακαρίου (από Λανίτειο προς Τζιαμούδα), τηλ.: 25366340, 96616918

Λαμάρη Κάτια: Λεωφ. Μακαρίου Γ' 187, πλησίον ΑΡΙΕΛ, τηλ.: 25354978, 25381197

Μιχαηλίδης Μιχάλης: 28ης Οκτωβρίου 369, Debenhams, παραλιακός δρόμος, τηλ.: 25582914, 25336933



Λάρνακα

Γκαντρής Αθανάσιος: Λεωφ. Γρ. Αυξεντίου 40, έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω από κλινική Δρος Σ. Κυριακίδη, τηλ.: 24400450, 99533388

Αποστολίδης Παύλος: Κ. Λυσιώτη 20, τέρμα Ερμού προς παραλία, τηλ.: 24627213, 24423271



Πάφος

Χατζηχαραλάμπους Δώρα: Ελλάδος 104, έναντι πάρκου Δασούδι, τηλ.: 26822627, 70008181



Παραλίμνι

Παντελίδου Μαρία: Μ. Συγκλητικής 2, τηλ.: 23730111, 23744313