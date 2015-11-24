Jolly idea (αντί του smart idea)Ο Santa το βάζει στα πόδια!Για τρίτη χρονιά φέτος διοργανώνεται το Cyta Santa Run 3, η πιο χαρούμενη γιορτή προσφοράς των Χριστουγέννων. Η Cyta σταθερή στο μήνυμα ‘Η επικοινωνία είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού’, συνεργάζεται φέτος με τον Δήμο Έγκωμης για τη διοργάνωση της μεγαλύτερης πορείας με Αγιοβασίληδες! Οι Άγιοι Βασίληδες θα ξεκινήσουν την πορεία τους από το Cytashop Έγκωμης, στην οδό 28ης Οκτωβρίου και θα τερματίσουν στο Στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου και έχει και πάλι ως στόχο την ενίσχυση του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής και συγκεκριμένα του Προγράμματος Ανίχνευσης Ακοής Νεογνών. Στο Cyta Santa Run 3 μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμβάλει στην πρωτοβουλία για στήριξη του σημαντικού αυτού σκοπού. Οι Άγιοι Βασίληδες θα συγκεντρωθούν στις 5:30 το απόγευμα έξω από το Cytashop Έγκωμης και θα περπατήσουν κατά μήκος της 28ης Οκτωβρίου με κατεύθυνση το Στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία. Στο στάδιο τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη παρέα θα περιμένει, γύρω στις 19.30, μια μεγάλη συναυλία με τους Stavento και Παπιγιόν Band. Το κοινό μπορεί, να προμηθευτεί στολή Αϊ-Βασίλη είτε από το Cytashop Έγκωμης στην τιμή των €20 και να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια (η τιμή περιλαμβάνει και εισιτήριο εισόδου για τη συναυλία), είτε να φορέσει τη δική του στολή και να λάβει μέρος μόνο στην πορεία. Αν το επιθυμεί μπορεί, τέλος, να παρακολουθήσει μόνο τη συναυλία και να εξασφαλίσει εισιτήριο στην τιμή των €7. Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα έσοδα και από την πώληση των στολών και των εισιτηρίων για τη συναυλία θα δοθούν για ενίσχυση του Κέντρου και συγκεκριμένα του Προγράμματος Ανίχνευσης Ακοής Νεογνών. Χορηγοί επικοινωνίας ο Super FM και το περιοδικό OK! Κ.Μ.Παρ 11 Δεκ, Cytashop Έγκωμης, Λευκωσία, 17.30.