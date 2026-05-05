Στην ανάγκη για ενίσχυση της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό και ισχυρές διεθνείς συνεργασίες εστιάζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν σε 19 ημέρες.

Σε ανακοίνωση του Συντονιστή του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, Μιχάλης Ο. Ιωαννίδης, υπογραμμίζεται ότι η άμυνα μιας ημικατεχόμενης χώρας «δεν προσφέρεται για συνθήματα», αλλά απαιτεί συνέπεια, στρατηγική και μετρήσιμους στόχους.

Όπως σημειώνεται, η Κύπρος έχει ενώπιόν της ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους €1,18 δισ. για την περίοδο 2026–2030, με στόχο την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 3% του ΑΕΠ έως το 2030, σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Η ανακοίνωση αναφέρεται εκτενώς στις πρωτοβουλίες της προηγούμενης δεκαετίας, κάνοντας λόγο για «στρατηγική στροφή» που ενίσχυσε τη διεθνή θέση της Κύπρου, με κομβικά βήματα όπως η άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων, η ένταξη στο πρόγραμμα IMET και η συμμετοχή στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη δημιουργία πλέγματος συνεργασιών με χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, καθώς και σε εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς, με τη μετάβαση σε ημιεπαγγελματικό στρατό.

Ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι ως αντιπολίτευση στήριξε ενέργειες που ενισχύουν την αμυντική θωράκιση της χώρας, ενώ καταθέτει προτάσεις για την επόμενη περίοδο, όπως η καθιέρωση δαπανών 3% του ΑΕΠ για την άμυνα, η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και η εναρμόνιση με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Καταλήγοντας, σημειώνεται ότι η ασφάλεια της χώρας αποτελεί «υπόθεση ευθύνης» και όχι πολιτικών συνθημάτων, καλώντας τους πολίτες να επιλέξουν – όπως αναφέρεται – «τη συνέπεια και το συγκεκριμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα».