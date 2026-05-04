Εντείνεται η κινητικότητα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συσπείρωση της κομματικής βάσης και στην ενίσχυση της παρουσίας στις επαρχίες, όπου διαμορφώνονται οι κρίσιμες εκλογικές ισορροπίες.

Με τη μάχη για την πρωτιά να παραμένει ανοιχτή, τα τελευταία δημοσκοπικά στοιχεία διατηρούν το κόμμα σε ανταγωνιστική θέση, καταγράφοντας τάσεις σταθεροποίησης αλλά και βελτίωσης σε επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται η διευκρινισμένη ψήφος και το επίπεδο συμμετοχής ενόψει της τελικής ευθείας.

Στην Πινδάρου εκτιμούν ότι η εντατικοποίηση των επαφών το τελευταίο διάστημα αποδίδει, με αυξημένη ανταπόκριση από ψηφοφόρους που μέχρι πρότινος εμφανίζονταν επιφυλακτικοί. Η εικόνα αυτή αποδίδεται τόσο στη στοχευμένη κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο όσο και στη συνολική παρουσία του κόμματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επαρχίες όπου εντοπίζονται περιθώρια ενίσχυσης, με τον κομματικό μηχανισμό να εντείνει τις παρεμβάσεις του. Όπως επισημαίνεται, οι ισορροπίες σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν οριακές, γεγονός που καθιστά κρίσιμη κάθε ψήφο. Την ίδια ώρα, επαρχίες όπως η Λεμεσός και η Αμμόχωστος παρουσιάζουν σημάδια ταχύτερης ανόδου σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Κομβικό ρόλο στη στρατηγική του κόμματος διαδραματίζει το ψηφοδέλτιο, το οποίο προβάλλεται ως βασικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, η σύνθεσή του επιτρέπει ευρύτερη απήχηση, συνδυάζοντας έμπειρα στελέχη με νέα πρόσωπα, κάτι που ενισχύει τη δυναμική σε όλες τις επαρχίες. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και σε έρευνες, όπου το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ αξιολογείται ως το ισχυρότερο.

Παρά τα θετικά μηνύματα, στην ηγεσία διατηρούν συγκρατημένη στάση, τονίζοντας ότι η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι την κάλπη. Όπως επισημαίνεται, η τελική έκβαση θα κριθεί από τον βαθμό συσπείρωσης και τη συμμετοχή των ψηφοφόρων, στοιχεία που παραδοσιακά ενισχύονται τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τις εκλογές.