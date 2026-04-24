Η Τετάρτη, 6 Μαΐου θα είναι η μέρα υποβολής υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το διάταγμα, η Κυριακή 24 Μαΐου καθορίστηκε και επίσημα ως η ημερομηνία διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών.

Περαιτέρω, ο Υπουργός Εσωτερικών, με Διατάγματά του, διόρισε, για σκοπούς των Εκλογών, τους Εφόρους Εκλογών.

Συγκεκριμένα, διορίστηκε ο Ελίκκος Ηλία, ως Γενικός Έφορος Εκλογών, ο Μενέλαος Βασιλείου, ως Βοηθός Γενικός Έφορος Εκλογών.

Ο Ανδρέας Χατζηπάκκος διορίστηκε Έφορος Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας, η Μηλίτσα Διονυσίου, Έφορος Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού, η Φλωρεντία Γεωργίου, Έφορος Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου και η Γεωργία Λοϊζιά, Έφορος Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας, η Ευφροσύνη Γεωργίου Φλουρέντζου, Έφορος Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου, ο Αντώνης Οικονομίδης, Έφορος Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας και ο Γιώργος Ματθαιόπουλος, Έφορος Εκλογής Εξωτερικού.

Τα ονόματα των Βοηθών Εφόρων Εκλογής ανά Περιφέρεια αναγράφονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.