Επίσημο: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του PlayStation 5

Με την Microsoft να έχει ανακοινώσει επίσημα το Xbox Series X από τον περασμένο Δεκέμβριο και μόλις χτες να αποκαλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ορισμένες λειτουργίες, η Sony μοιάζει πλέον αναγκασμένη να προχωρήσει και αυτή σε ανακοινώσεις για το PlayStation 5.

Ο κύβος ερρίφθη, λοιπόν. Η εταιρεία θα παρουσιάσει επίσημα την νέα παιχνιδοκονσόλα της σήμερα στις 18 Μαρτίου 2020 μέσω livestreaming από το PlayStation Blog! Μέχρι σήμερα έχουμε σκόρπιες επιβεβαιώσεις ορισμένων χαρακτηριστικών και λειτουργιών, κάποιες μαρτυρίες από developers, αλλά και την “αποκάλυψη” του λογοτύπου PS5 από το CES 2020.

Τι περιμένουμε να δούμε στο PlayStation 5

Αν δεν προκύψουν προβλήματα στην παραγωγή λόγω του κορωνοϊού, το PlayStation 5 θα είναι διαθέσιμο στην αγορά κατά το Νοέμβριο - Δεκέμβριο του 2020.

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.



Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE