Νέες αποκαλύψεις για το Facebook και το σκάνδαλο Cambridge Analytica

Νέα δεδομένα στο σκάνδαλο Facebook - Cambridge Analytica προσθέτει αποκάλυψη του δημοσιογράφου του NBC, Dylan Byers το πρωί της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, ο Byers έφερε στην επιφάνεια ένα έγγραφο, που φανερώνει πως οι υπάλληλοι του Facebook συζητούσαν για την περίπτωση της Cambridge Analytica, πολύ πριν «σκάσει» η ιστορία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Τι ανέφερε το έγγραφο

Ποιο, ήταν όμως, το περιεχόμενο του εγγράφου; Συγκεκριμένα, ανέφερε πως σε emails μεταξύ υπαλλήλων, φαινοταν πως από τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2015 γινόταν κουβέντα για την πιθανότητα να «εξαφανιστούν» δεδομένα από την «ύποπτη» Cambridge Analytica. Μάλιστα, ένας υπάλληλος ανέφερε πως «εδώ υπάρχουν πιθανές παραβιάσεις στις πολιτικές για τα προσωπικά δεδομένα».

Στη συνέχεια, στις 11 Δεκεμβρίου 2015, ο Guardian ανέφερε ότι η Cambridge Analytica απέκτησε εσφαλμένα δεδομένα χρηστών στο Facebook, μέσω ενός κουίζ που δημιουργήθηκε από τον ερευνητή Aleksandr Kogan και χρησιμοποίησε αυτά τα στοιχεία για να βοηθήσει την εκστρατεία του Τεντ Κρουζ, ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ το 2016.

Η αποκάλυψη αυτή, έφερε το ακόλουθο μήνυμα, από την πλευρά των υπαλλήλων: «Μπορείτε να επισπεύσετε την εξέταση της περίπτωσης της Cambridge Analytica ή να μας πείτε ποια είναι τα επόμενα βήματα; Δυστυχώς, αυτό το ζήτημα αφορά πλέον στις Δημόσιες Σχέσεις, καθώς βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του ιστοτόπου της Guardian».

Ουσιαστικά, οι υπάλληλοι του Facebook ήξεραν ότι κάτι ήταν λάθος πριν δημοσιευθεί η ιστορία του The Guardian. Δύο χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 2018, οι New York Times και η The Guardian αποκάλυψαν το σκάνδαλο Cambridge Analytica.

Προσπάθεια υποβάθμισης

Λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη του Byers, το Facebook επιχείρησε να την υποβαθμίσει, με μια επίσημη αναφορά του στον ιστότοπο ενημερώσεών του, που έφερε τίτλο «Το συγκεκριμένο έγγραφο διατηρεί ενεργή την προοπτική της σύγχυσης».

Επιπρόσθετα, σχολιάζοντας τις νέες πληροφορίες, ο Paul Grewal, αντιπρόεδρος και αναπληρωτής γενικός σύμβουλος του Facebook, σε άλλη μια προσπάθεια να... τις παραβλέψει, τόνισε πως «δεν υπάρχουν ουσιαστικά νέες πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και τα ζητήματα αυτά έχουν ήδη αναφερθεί».

Πηγή: Πρώτο Θέμα