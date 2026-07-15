Ένα νέο μικτό πλήρωμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία έφτασε το βράδυ της Τρίτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ), με το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-29.

Όπως ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, το Soyuz προσδέθηκε επιτυχώς στον σταθμό περίπου τρεις ώρες μετά την εκτόξευσή του από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν.

Πρόκειται για την 75η αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Το πλήρωμα αποτελείται από τον Ρώσο κοσμοναύτη Πιοτρ Ντούμπροφ, τη Ρωσίδα κοσμοναύτισσα Άννα Κίκινα και τον Αμερικανό αστροναύτη Ανίλ Μένον.

Στην εκτόξευση παρέστη ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζαξον, ο οποίος ταξίδεψε στο Μπαϊκονούρ και παρακολούθησε τη διαδικασία μαζί με τον επικεφαλής της Roscosmos, Ντμίτρι Μπακάνοφ. Ήταν η πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια που επικεφαλής της NASA βρέθηκε σε εκτόξευση κοινής αμερικανορωσικής διαστημικής αποστολής από το Μπαϊκονούρ.

.@NASA astronaut Anil Menon and Roscosmos cosmonauts Pyotr Dubrov and Anna Kikina lifted off atop the Soyuz MS-29 spacecraft at 10:47 a.m. EDT today for a 1:56 p.m. docking to the International Space Station. More... https://t.co/OgfE3jFh0Y pic.twitter.com/D0IWMdUbZP — International Space Station (@Space_Station) July 14, 2026

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον ΔΔΣ, τα μέλη της αποστολής θα πραγματοποιήσουν δεκάδες επιστημονικά πειράματα στους τομείς της βιολογίας, της ιατρικής, της φυσικής και της τεχνολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μελέτη των επιπτώσεων της μακροχρόνιας παραμονής του ανθρώπου στο διάστημα, καθώς και στη δοκιμή νέων τεχνολογιών που προορίζονται για μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

Η αποστολή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ της NASA και της Roscosmos στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξακολουθεί να διατηρείται, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις των τελευταίων ετών. Η κοινή παρουσία των επικεφαλής των δύο διαστημικών υπηρεσιών στην εκτόξευση αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη της σημασίας που εξακολουθεί να έχει το πρόγραμμα του ΔΔΣ ως σύμβολο διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας.

Συμφωνία για συνέχιση της διαστημικής συνεργασίας έως το 2030

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, οι κ.κ. Άιζαξον και Μπακάνοφ συμφώνησαν να παρατείνουν τη συνεργασία των δύο κρατών ως προς τις διαστημικές αποστολές μέχρι το 2030, κατά τη διάρκεια συζήτησής τους. Ο κ. Μπακάνοφ διαβεβαίωσε πως η διμερής συνεργασία θα συνεχιστεί με την αποστολή κοινών πληρωμάτων στον ΔΔΣ ως το τέλος της επιχειρησιακής ζωής του.

Στον ΔΔΣ συμμετέχουν, πέρα από τη NASA και τη Roscosmos, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, καθώς και αυτές του Καναδά και της Ιαπωνίας.

Παρότι η σχέση ανάμεσα στη Ρωσία και στη Δύση επιδεινώθηκε ραγδαία, έφτασε στο ναδίρ μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας το 2014 και τη στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο ΔΔΣ παραμένει ένα από τα ελάχιστα πεδία όπου η συνεργασία συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Πηγή: ΕΡΤ