Στις 12 Αυγούστου ένα εντυπωσιακό φαινόμενο αναμένεται να καθηλώσει, καθώς μια ολική έκλειψη Ηλίου θα σημειωθεί για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από δύο χρόνια.

Η ολική έκλειψη Ηλίου πραγματοποιείται όταν η Σελήνη ευθυγραμμίζεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη, με αποτέλεσμα η σκιά της να καλύπτει ορισμένες περιοχές του πλανήτη και να εμποδίζει πλήρως το ηλιακό φως. Όσοι βρίσκονται σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, της βόρειας Ισπανίας και της βορειοανατολικής Πορτογαλίας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη στιγμή της ολικότητας, όταν ο ουρανός σκοτεινιάζει προσωρινά και ο Ήλιος εξαφανίζεται πίσω από τη Σελήνη.

Παράλληλα, μια μερική έκλειψη κατά την οποία καλύπτεται μόνο μέρος του ηλιακού δίσκου, θα είναι ορατή σε περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής.

Η τελευταία ολική έκλειψη Ηλίου που ήταν ορατή από το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ήταν τον Απρίλιο του 2024. Ωστόσο, η τελευταία φορά που η ηπειρωτική Ευρώπη είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα τέτοιο φαινόμενο ήταν το 2006, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Η έκλειψη της 12ης Αυγούστου θα αποτελέσει την πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου ορατή από την ηπειρωτική Ισπανία από το 1905. Παράλληλα, θα είναι η πρώτη από μια σειρά τριών ηλιακών εκλείψεων που αναμένεται να παρατηρηθούν στην Ισπανία έως το 2028.

Η διαδρομή της ολικότητας

Η στενή ζώνη όπου η έκλειψη θα είναι πλήρης θα εκτείνεται σε μήκος περίπου 8.300 χιλιομέτρων. Θα ξεκινήσει από την περιοχή της Αρκτικής και, περνώντας κοντά από τον Βόρειο Πόλο, θα κινηθεί προς τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και τη βόρεια Ισπανία.

Στη Γροιλανδία, οι παρατηρητές αναμένεται να απολαύσουν περισσότερα από δύο λεπτά ολικότητας, ενώ στη βόρεια Ισπανία η διάρκεια θα είναι πολύ μικρότερη, περίπου 20 δευτερόλεπτα, ανάλογα πάντα με τις καιρικές συνθήκες. Η περιοχή της Γαλικίας και στη συνέχεια οι Βαλεαρίδες Νήσοι θα βρεθούν στην πορεία της έκλειψης λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή μετάβαση από το φως στο σκοτάδι.

Για όσους δεν βρίσκονται στη διαδρομή της έκλειψης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αναμένεται να μεταδώσει ζωντανά το φαινόμενο από το Αστροφυσικό Αστεροσκοπείο Javalambre στην Ισπανία.

Η επιστημονική σημασία της έκλειψης

Οι ηλιακές εκλείψεις αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για τους επιστήμονες, καθώς επιτρέπουν τη μελέτη του Ήλιου και ιδιαίτερα του στέμματός του, της εξωτερικής του ατμόσφαιρας.

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης του Αυγούστου, ερευνητικές ομάδες σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν αερόστατα μεγάλου ύψους για την καταγραφή εικόνων του φαινομένου και της σεληνιακής σκιάς. Στόχος είναι η επανάληψη ενός ιστορικού πειράματος του 1919, το οποίο απέδειξε ότι η βαρύτητα του Ήλιου μπορεί να καμπυλώνει το φως από μακρινά άστρα επιβεβαιώνοντας τη θεωρία της γενικής σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν.