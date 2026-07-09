Οι κομμένες κάλτσες έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Όλο και περισσότεροι ποδοσφαιριστές εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο με τρύπες στο πίσω μέρος της γάμπας, προκαλώντας ερωτήματα για το αν η πρακτική αυτή προσφέρει πραγματικό αγωνιστικό πλεονέκτημα ή αποτελεί απλώς μια νέα ποδοσφαιρική μόδα.

Σύμφωνα με ανάλυση του περιοδικού WIRED, το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Έχει εμφανιστεί σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς Αγώνες και άλλες μεγάλες διοργανώσεις την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι βελτιώνει την απόδοση των αθλητών.

Γιατί κόβουν τις κάλτσες;

Οι επαγγελματικές ποδοσφαιρικές κάλτσες είναι σχεδιασμένες ώστε να εφαρμόζουν σφιχτά στο πόδι, συγκρατώντας τις επικαλαμίδες και προσφέροντας στήριξη στον αστράγαλο, την καμάρα του ποδιού και τη γάμπα.

Πολλοί ποδοσφαιριστές, όμως, παραπονιούνται ότι η πίεση στη γάμπα είναι υπερβολική, προκαλώντας αίσθημα μουδιάσματος ή δυσφορίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια έντονων σπριντ και συνεχών αλλαγών κατεύθυνσης.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι μύες της γάμπας διογκώνονται χιλιάδες φορές καθώς συσπώνται για να παράγουν δύναμη. Σε ορισμένους αθλητές αυτή η φυσιολογική διόγκωση δημιουργεί έντονη αίσθηση πίεσης λόγω της εφαρμοστής κάλτσας.

Για τον λόγο αυτό αρκετοί ποδοσφαιριστές ανοίγουν μικρές τρύπες στις κάλτσες τους, θεωρώντας ότι έτσι μειώνεται η πίεση και αυξάνεται η άνεση.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες;

Παρά την ευρεία διάδοση της πρακτικής, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις πως οι κομμένες κάλτσες βελτιώνουν την απόδοση ή μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

Αντίθετα, αρκετές μελέτες για τα ενδύματα συμπίεσης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, όταν εφαρμόζουν σωστά, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της μυϊκής φλεγμονής και στην καλύτερη αποκατάσταση μετά από έντονη άσκηση.

Η ψυχολογία παίζει ρόλο

Οι επιστήμονες θεωρούν πιθανότερο ότι το όφελος είναι κυρίως ψυχολογικό.

Σε αθλητές υψηλού επιπέδου, η αίσθηση άνεσης επηρεάζει σημαντικά την αυτοπεποίθηση. Αν ένας ποδοσφαιριστής πιστεύει ότι η κάλτσα τον περιορίζει, η αφαίρεση αυτής της ενόχλησης μπορεί να τον κάνει να αισθάνεται πιο ελεύθερος στις κινήσεις του, ακόμη κι αν η πραγματική του απόδοση δεν αλλάζει.

Παράλληλα, η αντίληψη της πίεσης διαφέρει από άτομο σε άτομο, καθώς εξαρτάται από τη σωματική διάπλαση, την ευαισθησία και τις προσωπικές εμπειρίες κάθε αθλητή.

Μια νέα ποδοσφαιρική... τελετουργία

Οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου δεν απαγορεύουν την τροποποίηση των καλτσών, αρκεί να παραμένουν καλυμμένες οι επικαλαμίδες και ο εξοπλισμός να μην εγκυμονεί κινδύνους.

Έτσι, παρότι δεν έχει αποδειχθεί ότι οι τρύπες στις κάλτσες προσφέρουν αγωνιστικό πλεονέκτημα, η πρακτική εξακολουθεί να εξαπλώνεται, θυμίζοντας περισσότερο μια προσωπική συνήθεια ή ένα αθλητικό «γούρι» παρά μια τεχνική που βασίζεται στην επιστήμη.