Η Ελλάδα εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της διαστημικής γεωπαρατήρησης, μετά την επιτυχημένη εκτόξευση του πρώτου ελληνικού μικροδορυφόρου Hyperion GR-1, ο οποίος τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη πριν από λίγες ώρες.

Ο Hyperion GR-1 αποτελεί τον πρώτο από συνολικά επτά οπτικούς μικροδορυφόρους που αναπτύσσει η εταιρεία Open Cosmos Aegean, με έδρα την Παλλήνη Αττικής.

Η λειτουργία του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της χώρας στην παρατήρηση και χαρτογράφηση της Γης, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τη θαλάσσια επιτήρηση, την προστασία κρίσιμων υποδομών, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, καθώς και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Τα στοιχεία που θα συλλέγει ο δορυφόρος θα ενσωματώνονται στον Κυβερνητικό Κόμβο Γεωπαρατήρησης, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύστημα επιχειρησιακής πληροφόρησης για τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης. Χάρη στον προηγμένο εξοπλισμό του, ο Hyperion GR-1 θα μπορεί να καταγράφει πολυφασματικές εικόνες υψηλής ανάλυσης, φτάνοντας έως και τα 90 εκατοστά.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από το Cape Canaveral Space Force Station στη Φλόριντα, με πύραυλο της SpaceX.



Βίντεο της εκτόξευσης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:







Με πληροφορίες από: Unboxholics