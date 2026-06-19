Η Νορβηγία επιβάλλει σχεδόν πλήρη απαγόρευση της χρήσης εργαλείων παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης από μαθητές του δημοτικού σχολείου, την ώρα που περιορίζει επίσης τη χρήση τους στην εκπαίδευση από μεγαλύτερα παιδιά προκειμένου να προλάβει έναν αρνητικό αντίκτυπο στη μάθηση, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας σήμερα.

Μπροστά σε μια ευρεία πτώση των επιδόσεων στα εκπαιδευτικά τεστ, η κυβέρνηση απαγόρευσε το 2024 τα smartphone στα σχολεία και έδωσε μεγαλύτερες εξουσίες στους δασκάλους προκειμένου να ενισχύσουν την πειθαρχία μέσα στην τάξη.

Η χρήση της ΤΝ αυξάνει τον κίνδυνο τα μικρά παιδιά να παραλείψουν σημαντικά βήματα στην εκπαίδευσή τους, δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου σήμερα.

«Το σημαντικότερο πράγμα στο σχολείο είναι τα παιδιά μας να μάθουν να διαβάζουν, να γράφουν και να λύνουν μαθηματικές ασκήσεις», είπε ο Στόρε, προσθέτοντας πως οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν από τη νέα σχολική χρονιά, που ξεκινά στα τέλη Αυγούστου.

Οι μαθητές ηλικίας 6 έως 13 ετών, από την πρώτη τάξη έως την έβδομη τάξη (σ.σ το δημοτικό σχολείο διαρκεί επτά έτη) θα πρέπει, ως γενικό κανόνα, να μην χρησιμοποιούν ΤΝ, ενώ εκείνοι ηλικίας 14 έως 16 ετών (σ.σ κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) θα μπορούν προσεκτικά να υιοθετήσουν εργαλεία, υπό την επίβλεψη δασκάλων, λέει η κυβέρνηση.

Στις ηλικίες 17 έως 19 ετών, οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν καταλλήλως την Τεχνητή Νοημοσύνη, προκειμένου να προετοιμαστούν για την περαιτέρω εκπαίδευσή τους και την εργασία τους, προστίθεται.

Η Νορβηγία άρχισε να εντάσσει τους υπολογιστές στις τάξεις τη δεκαετία του 1990 και τα τάμπλετ, μετά την εμφάνιση του iPad από το 2010, μειώνοντας την εξάρτηση από τα βιβλία και το γράψιμο.

Όμως, σε μια σχετική ανακοίνωση σήμερα η κυβέρνηση είπε επίσης πως θα προτείνει νομοθεσία υπέρ της χρήσης περισσότερων βιβλίων στις τάξεις, αντιστρέφοντας την τάση προς τα tablet.

Η νορβηγική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης τον Απρίλιο σχέδια για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έως την ηλικία των 16 ετών.



Διαβάστε επίσης: Πορτογαλία: Απορρίφθηκε νομοσχέδιο για το εργατικό δίκαιο





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ