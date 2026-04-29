Η αντίστροφη μέτρηση για το Grand Theft Auto VI φαίνεται να έχει ξεκινήσει οριστικά, καθώς ολοένα και περισσότερες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας του, στις 19 Νοεμβρίου 2026, είναι πλέον «κλειδωμένη».

«Κύμα… ασθενειών» την ημέρα κυκλοφορίας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Unboxholics, και με αναλυτές της βιομηχανίας, η άφιξη του νέου τίτλου της Rockstar Games ενδέχεται να προκαλέσει ακόμη και… μαζικές «αναρρωτικές άδειες», καθώς εκατομμύρια παίκτες αναμένεται να σπεύσουν να τον δοκιμάσουν από την πρώτη ημέρα.

Την άποψη αυτή φαίνεται να συμμερίζεται και ο επικεφαλής της Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ο οποίος δεν δίστασε να σχολιάσει με χιούμορ το φαινόμενο.

Δηλώσεις με υψηλές προσδοκίες

Μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης του iicon.com, ο Zelnick αναφέρθηκε στο μέλλον της εταιρείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο GTA 6 και το όραμα της Rockstar.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι θα δηλώσουν άρρωστοι στις 19 Νοεμβρίου. Αυτό που πάμε να δημιουργήσουμε είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της ψυχαγωγίας στην ιστορία και είναι μια αρκετά τρομακτική πρόκληση. Αν το πετύχουμε και εξυπηρετήσουμε σωστά τους παίκτες, τότε τα οφέλη θα έρθουν από μόνα τους».

Η δήλωση αυτή ενισχύει τις ήδη τεράστιες προσδοκίες που συνοδεύουν τον τίτλο, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα projects στην ιστορία της βιομηχανίας.

Το μάρκετινγκ ξεκινά σύντομα

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, ο επικεφαλής της Take-Two επιβεβαίωσε επίσης ότι η προωθητική καμπάνια του παιχνιδιού πρόκειται να ξεκινήσει πολύ σύντομα. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα οι παίκτες μπορούν να περιμένουν νέο υλικό, με πιθανότερο σενάριο την κυκλοφορία ενός τρίτου trailer, αλλά και περισσότερες λεπτομέρειες για το gameplay και τον κόσμο του παιχνιδιού.

Κυκλοφορία σε νέας γενιάς κονσόλες

Κατά το ρεπορτάζ, το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου 2026 για τα PlayStation 5 και Xbox Series X/S, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη σειρά.

Με τα βλέμματα στραμμένα στη Rockstar, το μόνο βέβαιο είναι πως οι επόμενοι μήνες θα είναι γεμάτοι αποκαλύψεις, ενώ η προσμονή θα συνεχίσει να μεγαλώνει.



