H OpenAI, η μεγαλοεταιρία τεχνητής νοημοσύνης, σκέφτεται για τα καλά να μπει και στην αγορά των smartphones. Όπως αναφέρει πασίγνωστος αναλυτής, η OpenAI θέλει να φέρει τον ανταγωνιστή του iPhone και του Android.

Ο Ming-Chi Kuo, γνωστός αναλυτής της βιομηχανίας, λέει ότι η OpenAI έχει ήδη υπό ανάπτυξη το πρώτο έξυπνο τηλέφωνό της που θα είναι «το πραγματικό AI τηλέφωνο» με την μαζική παραγωγή να ξεκινάει μέσα στο 2028. Φαίνεται ότι αυτό το smartphone θα προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η OpenAI συνεργάζεται αυτόν τον καιρό και με την MediaTek, αλλά και την Qualcomm για να δημιουργήσουν μαζί ένα custom chip για το smartphone. Την κατασκευή της συσκευής αναλαμβάνει, πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Luxshare.

Σύμφωνα με τον Kuo, το εν λόγω smartphone δε θα προσφέρει ένα περιβάλλον με εφαρμογές, σαν αυτό που έχουμε συνηθίσει, αλλά ένα “task-stream”, όπου θα περιέχει μια ενιαία εμφάνιση όπου οι εργασίες θα εμφανίζονται απευθείας στην αρχική οθόνη. Η OpenAI θα αναπτύξει ένα εντελώς νέο οικοσύστημα βασισμένο στην agentic AI με τη βοήθεια τρίτων προγραμματιστών.

Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε τι ισχύει και τι όχι, αλλά φαίνεται ότι η OpenAI θέλει να φέρει την επόμενη γενιά στα smartphones.

Πηγή: unboxholics