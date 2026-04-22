Ο ρυθμιστικός φορέας του ίντερνετ στην Αυστραλία κάλεσε τις διαδικτυακές πλατφόρμες παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των Roblox, Fortnite και Minecraft, να εξηγήσουν με ποιον τρόπο προστατεύουν τα παιδιά από το να πέσουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από επιτήδειους και πώς προστατεύουν τους νεαρούς χρήστες από την ριζοσπαστικοποίηση.

Η Επίτροπος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας (eSafety Commissioner) δήλωσε ότι εξέδωσε νομικά εκτελεστές ειδοποιήσεις διαφάνειας στα Roblox, Minecraft, Fortnite και Valve's Steam ζητώντας πληροφορίες για τα συστήματα ασφαλείας τους, για τη στελέχωση και για τα μέτρα που λαμβάνουν και τα οποία πρέπει να συνάδουν με τα πρωτόκολλα που ισχύουν για την κυβερνοασφάλεια.

Οι εταιρείες θα πρέπει να ανταποκριθούν στις ειδοποιήσεις και σε περίπτωση που δεν το πράξουν θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα ύψους έως και 590,783 δολάρια την ημέρα.

Συνήθως δίνεται περιθώριο 30 ημερών για να απαντήσουν σε νομικά εκτελεστές ειδοποιήσεις από ρυθμιστικές αρχές της χώρας.

Η Επίτροπος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας Τζούλι Ίνμαν Γκραντ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τα βιντεοπαιχνίδια, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο σημείο επικοινωνίας ανάμεσα σε παιδιά και σε παραβάτες που εμπλέκονται σε διαδικτυακή αποπλάνηση, σεξουαλικό εκβιασμό και ριζοσπαστικοποίηση.

"Αυτό που συναντάμε συχνά αφότου αυτοί οι παραβάτες έλθουν σε επαφή με παιδιά σε περιβάλλοντα διαδικτυακού παιχνιδιού, είναι ότι μπορούν να τα καθοδηγήσουν σε ιδιωτικές υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ίνμαν Γκραντ.

Η ίδια είπε ότι οι πλατφόρμες παιχνιδιών λειτουργούν επίσης ως σημαντικοί χώροι κοινωνικών επαφών για τα παιδιά επισημαίνοντας ότι 9 στους 10 Αυστραλούς, ηλικίας 8 με 17 ετών, έχουν παίξει διαδικτυακά παιχνίδια.

"Ενήλικες που λειτουργούν ως άρπαγες το γνωρίζουν αυτό και στοχοθετούν παιδιά μέσω της διαδικτυακής αποπλάνησης υιοθετώντας τρομοκρατικά και βίαια εξτρεμιστικά αφηγήματα στο παιχνίδι, αυξάνοντας τους κινδύνους για τη διάπραξη σεξουαλικού αδικήματος εις βάρος παιδιών, για ριζοσπαστικοποίηση και για άλλες βλάβες εκτός πλατφόρμας", κατέληξε η Επίτροπος.

Η Microsoft δήλωσε ότι επανεξετάζει την ειδοποίηση της ρυθμιστικής αρχής και ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Η Roblox δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενου ελέγχου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες παιχνιδιών εντοπίζουν και αποτρέπουν τις διαδικτυακές απειλές για ανηλίκους, ιδίως επειδή οι συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο με άγνωστους χρήστες σε ορισμένες πλατφόρμες μπορεί να είναι πιο δύσκολο να ελεγχθούν από τα αυτοματοποιημένα συστήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την Τρίτη, η Roblox κατέληξε σε συμβιβασμούς με δύο πολιτείες των ΗΠΑ, την Αλαμπάμα και τη Δυτική Βιρτζίνια, σχετικά με ισχυρισμούς ότι δεν προστάτευσε τους νεαρούς χρήστες, συμφωνώντας να πληρώσει περισσότερα από 23 εκατομμύρια δολάρια και να κάνει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες συνομιλίας και παιχνιδιών.

Η Roblox αντιμετωπίζει περισσότερες από 140 αγωγές σε ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ, κατηγορώντας την εταιρεία ότι εν γνώσει της διευκολύνει τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

Καθώς αντιμετωπίζει νομικά ζητήματα, η Roblox δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα εισαγάγει προσαρμοσμένους λογαριασμούς για νεότερους χρήστες από τον Ιούνιο, επιτρέποντας στα παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών το "Roblox Kids" και στους χρήστες ηλικίας 9 έως 15 ετών το "Roblox Select".



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ