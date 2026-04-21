Πλησιάζει η ημερομηνία που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι κατασκευαστές smartphones θα πρέπει να σχεδιάζουν μπαταρίες οι οποίες θα μπορούν να αφαιρούνται από τον χρήστη με απλά εργαλεία που υπάρχουν στο σπίτι.

Η ρύθμιση ωστόσο δεν είναι νέα αλλά αποτελεί μέρος του κανονισμού για τις μπαταρίες που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2023 και υιοθετήθηκε οριστικά από το Συμβούλιο στις 10 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζεται ότι οι βασικές διατάξεις για τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές τίθενται σε εφαρμογή από τις 18 Φεβρουαρίου 2027 και αφορούν όλα τα smartphones που θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, αναμένεται να επηρεαστεί και ο σχεδιασμός φυσικά πολλών συσκευών, καθώς εταιρείες όπως η Apple, η Samsung και η Xiaomi θα χρειαστεί να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

