Οι φήμες βγήκαν τελικά αληθινές καθώς ο Tim Cook, ο οποίος είναι ο CEO της Apple εδώ και χρόνια, αποχωρεί από τη θέση του, με τον John Ternus να αναλαμβάνει πλέον τα ηνία της εταιρίας.

Ο Cook έγινε CEO στην Apple στις 24 Αυγούστου του 2011 και είχε αναλάβει τη θέση του Steve Jobs, όταν εκείνος παραιτήθηκε από την εταιρία λόγω προβλημάτων υγείας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Apple, ο Cook, θα παραμείνει στην εταιρία μέχρι το καλοκαίρι με τον Ternus να αναλαμβάνει τη θέση την 1η Σεπτεμβρίου του 2026.

Η Apple επιβεβαίωσε ότι ο Tim Cook θα πάρει το ρόλο του εκτελεστικού προέδρου (executive chairman) και θα «συνδράμει σε ορισμένες πτυχές της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με φορείς σε όλο τον κόσμο».

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Tim Cook ανέφερε ότι η θέση CEO ήταν το καλύτερο προνόμιο που είχε ποτέ στη ζωή του:

Ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου το να είμαι CEO στην Apple. Αγαπώ την Apple με όλη μου την ύπαρξη και είμαι βαθιά ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με μια ομάδα τόσο ευφυών, καινοτόμων, δημιουργών και βαθιά αφοσιωμένων ανθρώπων, οι οποίοι παρέμειναν αταλάντευτοί στην αποστολή τους, να εμπλουτίσουν τη ζωή των πελατών μας και να δημιουργήσουν τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στον κόσμο.

Ο John Ternus έχει το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου ανθρώπου και την καρδιά να ηγείται με ακεραιότητα και τιμή. Είναι ένας οραματιστής ο οποίος έχει συνεισφέρει στην Apple εδώ και 25 χρόνια και είναι χωρίς αμφιβολία το κατάλληλο πρόσωπο για να καθοδηγήσει την Apple στο μέλλον.