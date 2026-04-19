Ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα κατέγραψε η Κίνα, καθώς ανθρωποειδές ρομπότ κατέκτησε την πρώτη θέση σε ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων στο Πεκίνο, σημειώνοντας χρόνο που ξεπερνά ακόμη και το παγκόσμιο ρεκόρ ανθρώπου δρομέα.

Το ρομπότ, το οποίο αναπτύχθηκε από την κινεζική εταιρεία Honor, ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Οικονομικής και Τεχνολογικής Περιοχής Ανάπτυξης του Πεκίνου (Beijing E-Town), όπου διεξήχθη ο αγώνας.

Ταχύτερο από τον παγκόσμιο πρωταθλητή

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την ΕΡΤ, η επίδοση αυτή ξεπερνά τον χρόνο του παγκόσμιου ρεκόρ στους ανθρώπους, που κατέχει ο Ουγκαντέζος δρομέας Τζέικομπ Κιπλίμο, ο οποίος είχε καλύψει την ίδια απόσταση σε περίπου 57 λεπτά, σε αγώνα στη Λισαβόνα τον περασμένο Μάρτιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα, ένα άλλο ρομπότ της ίδιας εταιρείας, το οποίο ελεγχόταν εξ αποστάσεως, διέσχισε πρώτο τη γραμμή τερματισμού με ακόμη ταχύτερο χρόνο (48:19), ωστόσο δεν πληρούσε τα κριτήρια αυτονομίας που απαιτούσε η διοργάνωση για την τελική κατάταξη.

Ραγδαία εξέλιξη μέσα σε έναν χρόνο

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τη θεαματική πρόοδο της τεχνολογίας. Στον αντίστοιχο περσινό αγώνα, το νικητήριο ρομπότ είχε ολοκληρώσει τη διαδρομή σε 2 ώρες, 40 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, ο αριθμός συμμετοχών αυξήθηκε κατακόρυφα, από περίπου 20 ρομπότ πέρυσι σε περισσότερα από 100 φέτος, γεγονός που υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον και τις επενδύσεις στον τομέα.





This Chinese humanoid robot just shattered the world record for a half marathon, finishing in 50 min 26 sec.



This video shows its crash just meters before the finish line where it had to be picked up by a team of humans. The robot is from Honor, the smartphone maker and Huawei… pic.twitter.com/HflDC0rInX — Kyle Chan (@kyleichan) April 19, 2026

Προβλήματα και προκλήσεις παραμένουν

Παρά την πρόοδο, δεν έλειψαν τα απρόοπτα. Ένα ρομπότ έπεσε ήδη από τη γραμμή εκκίνησης, ενώ το νικητήριο μοντέλο προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό, χρειάστηκε βοήθεια για να σηκωθεί και συνέχισε την πορεία του.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου το 40% των ρομπότ ολοκλήρωσε τη διαδρομή με πλήρως αυτόνομη πλοήγηση, ενώ τα υπόλοιπα λειτουργούσαν με τηλεχειρισμό.





Το μέλλον των ανθρωποειδών ρομπότ

Παρότι οι εμπορικές εφαρμογές των ανθρωποειδών ρομπότ βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, η συγκεκριμένη διοργάνωση ανέδειξε τις δυνατότητές τους σε απαιτητικές φυσικές δραστηριότητες.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τέτοιου είδους τεχνολογία μπορεί στο μέλλον να αξιοποιηθεί σε επικίνδυνες αποστολές, στη βιομηχανία, αλλά και σε στρατιωτικές εφαρμογές.

Στρατηγικός στόχος για την Κίνα

Η Κίνα έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάδειξή της σε παγκόσμια δύναμη στον τομέα της ρομποτικής, προωθώντας πολιτικές ενίσχυσης της καινοτομίας, όπως επιδοτήσεις και μεγάλα έργα υποδομής.

Ο αγώνας στο Πεκίνο αποτελεί μία ακόμη επίδειξη των φιλοδοξιών της χώρας να πρωταγωνιστήσει σε έναν από τους πιο κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς του μέλλοντος.



