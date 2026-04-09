Τα ανθρωποειδή ρομπότ που τρέχουν, πηδούν ή εκτελούν εντυπωσιακά ακροβατικά δεν αποτελούν πλέον είδηση. Εκείνο που αρχίζει να ξεχωρίζει, είναι η ικανότητά τους να εκτελούν αυτές τις κινήσεις με ακρίβεια, έλεγχο, αλλά κυρίως συνέπεια σε πραγματικά περιβάλλοντα, πέρα από τα όρια ενός εργαστηρίου.

Από την επίδειξη στη σταθερή απόδοση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του cnn.gr, ένα νέο ανθρωποειδές ρομπότ που αναπτύχθηκε από μηχανικούς του Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) φέρνει αυτή τη μετάβαση πιο κοντά στην πραγματικότητα. Το ρομπότ μπορεί να τρέχει, να πηδά και να εκτελεί κινήσεις όπως το moonwalk με εντυπωσιακή ομαλότητα.

Σε δοκιμή πεδίου, διέσχισε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου τρέχοντας, κλότσησε την μπάλα προς το τέρμα και άλλαξε κατεύθυνση χωρίς δισταγμό. Το ζητούμενο δεν ήταν απλώς η εντυπωσιακή επίδειξη, αλλά η ικανότητα επανάληψης της ίδιας κίνησης με σταθερό ρυθμό.

Σχεδιασμένο από το μηδέν

Παράλληλα, το ρεπορτάζ, αναφέρει ότι το ρομπότ έχει ύψος περίπου 1,65 μέτρα και βάρος 75 κιλά, ενώ σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από την ερευνητική ομάδα υπό τον Hae-Won Park. Αντί να χρησιμοποιηθούν έτοιμα εξαρτήματα, οι μηχανικοί κατασκεύασαν κινητήρες, συστήματα μετάδοσης και ελεγκτές από το μηδέν.

Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε ακριβή έλεγχο της κατανομής ισχύος στο σώμα του ρομπότ, προσφέροντας καλύτερη ροπή και ταχύτερη απόκριση σε πραγματικό χρόνο.

Τεχνολογία που κάνει τη διαφορά

Κεντρικό ρόλο, όπως σημειώνει το cnn.gr, παίζει το σύστημα Quasi-Direct Drive. Συνδυάζει ισχυρούς κινητήρες με χαμηλές σχέσεις μετάδοσης, επιτρέποντας γρήγορη απόκριση χωρίς απώλεια ισορροπίας.

Παράλληλα, ο συμπαγής σχεδιασμός μειώνει το βάρος και αυξάνει την αποδοτικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα ρομπότ που μπορεί να φτάσει ταχύτητα περίπου 11,7 χλμ/ώρα και να ανεβαίνει σκαλοπάτια άνω των 30 εκατοστών.









Η έννοια της «φυσικής» κίνησης

Πέρα από την ταχύτητα, το cnn.gr επισημαίνει ότι εξίσου σημαντική είναι η ποιότητα της κίνησης. Εδώ εισέρχεται η λεγόμενη Physical AI.

Το ρομπότ δεν ακολουθεί απλώς προκαθορισμένα μοτίβα, αλλά εκπαιδεύεται μέσω βαθιάς ενισχυτικής μάθησης και δεδομένων ανθρώπινης κίνησης. Η εκπαίδευση ξεκίνησε σε προσομοιώσεις και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον πραγματικό κόσμο, επιτρέποντας πιο ρευστές κινήσεις και ομαλές μεταβάσεις.

Κίνηση χωρίς εξάρτηση από όραση

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει, σύμφωνα με το ίδοιο ρεπορτάζ, είναι η ικανότητα του ρομπότ να κινείται σε ανώμαλο έδαφος χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά σε κάμερες. Αντίθετα, χρησιμοποιεί την «εσωτερική» αίσθηση θέσης και κίνησης του σώματός του.

Αυτό μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο σε περιβάλλοντα με περιορισμένη ορατότητα, όπως εργοτάξια ή βιομηχανικοί χώροι.

Από την έρευνα στην πράξη

Να σημειωθεί ότι πίσω από τις εντυπωσιακές επιδείξεις υπάρχει ένας σαφώς πρακτικός στόχος: η δημιουργία ανθρωποειδών ρομπότ που θα μπορούν να λειτουργούν σε πραγματικούς χώρους εργασίας.

Οι ερευνητές αναπτύσσουν επίσης το σύστημα DynaFlow, που θα επιτρέπει στα ρομπότ να μαθαίνουν απευθείας από ανθρώπινες επιδείξεις. Έτσι, ένας εργαζόμενος θα μπορεί να δείχνει μία εργασία μία φορά και το ρομπότ να την αναπαράγει.

Ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον

Όπως καταλήγει το ρεπορτάζ, οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην ανάληψη σύνθετων εργασιών.

Τομείς όπως οι κατασκευές, η βιομηχανία και η εφοδιαστική αλυσίδα ενδέχεται να επηρεαστούν άμεσα, καθώς απαιτούν συνδυασμό ισορροπίας, ταχύτητας αντίδρασης και προσαρμοστικότητας, χαρακτηριστικά που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αποκλειστικά ανθρώπινα.



