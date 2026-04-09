Μια νέα επιστημονική εξέλιξη φέρνει αισιοδοξία στους ιδιοκτήτες σκύλων, καθώς ερευνητές αναπτύσσουν χάπι που ενδέχεται να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ηλικιωμένων κατοικιδίων, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα ζωής τους. Η βιοτεχνολογική εταιρεία Loyal εργάζεται τα τελευταία χρόνια πάνω σε θεραπείες κατά της γήρανσης για σκύλους και έχει παρουσιάσει το φάρμακο LOY-002.

Πρόκειται για ένα καθημερινό χάπι, με γεύση βοδινού, που απευθύνεται σε σκύλους άνω των 10 ετών και βάρους άνω των 6,5 κιλών. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, το σκεύασμα μπορεί να προσθέσει χρόνια ζωής, ιδιαίτερα σε μεγαλόσωμες φυλές, οι οποίες τείνουν να έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής.





Το LOY-002 στοχεύει στη ρύθμιση της ορμόνης IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor 1), η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τον μεταβολισμό. Αν και η IGF-1 είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των νεαρών σκύλων, σε μεγαλύτερη ηλικία συνδέεται με την επιτάχυνση της γήρανσης και την εμφάνιση ασθενειών. Με τη μείωση των επιπέδων της, το φάρμακο επιβραδύνει το «βιολογικό ρολόι» του οργανισμού, περιορίζοντας τον κίνδυνο οργανικής φθοράς και πρόωρου θανάτου.

Το σκεύασμα έχει ήδη περάσει τα δύο από τα τρία στάδια αξιολόγησης από τον Food and Drug Administration, με την εταιρεία να εκτιμά ότι, εφόσον λάβει την τελική έγκριση, θα κυκλοφορήσει στην αγορά μέχρι τα τέλη του 2026.

Παράλληλα, οι ειδικοί τονίζουν ότι η μακροζωία των σκύλων δεν εξαρτάται μόνο από φαρμακευτικές λύσεις. Η τακτική παρακολούθηση από κτηνίατρο, η σωστή διατροφή, η άσκηση και η διατήρηση υγιούς βάρους αποτελούν βασικούς παράγοντες για την καλή υγεία των ηλικιωμένων ζώων. Σε περιπτώσεις κινητικών προβλημάτων, μπορεί να συστηθούν συμπληρώματα που βελτιώνουν την άνεση και την κινητικότητα.

Η προοπτική ενός τέτοιου φαρμάκου δημιουργεί νέες προσδοκίες για μεγαλύτερη και ποιοτικότερη ζωή των κατοικιδίων, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες τους περισσότερα χρόνια συντροφιάς.



