Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA μοιράστηκαν τις πρώτες τους εντυπώσεις από την επαφή με την αθέατη πλευρά της Σελήνης, περιγράφοντας ένα τοπίο που δεν μοιάζει σε τίποτα με αυτό που παρατηρούμε από τη Γη.

Η Christina Koch, μαζί με τους Reid Wiseman, Victor Glover και τον Jeremy Hansen, βρίσκονται στην τρίτη ημέρα του ταξιδιού τους με το σκάφος Orion, το οποίο τους οδηγεί σε μια ιστορική τροχιά γύρω από το φεγγάρι.

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA μοιράστηκαν τις πρώτες τους εντυπώσεις από την επαφή με την αθέατη πλευρά της Σελήνης, περιγράφοντας ένα τοπίο που δεν μοιάζει σε τίποτα με αυτό που παρατηρούμε από τη Γη.

Η Christina Koch, μαζί με τους Reid Wiseman, Victor Glover και τον Jeremy Hansen, βρίσκονται στην τρίτη ημέρα του ταξιδιού τους με το σκάφος Orion, το οποίο τους οδηγεί σε μια ιστορική τροχιά γύρω από το φεγγάρι.

«Αυτό δεν είναι το φεγγάρι που έχεις συνηθίσει να βλέπεις»

Όπως ανέφερε η Koch, η αίσθηση του να αντικρίζεις αυτή την πλευρά του δορυφόρου είναι μοναδική: «Υπάρχει κάτι που σου λέει ότι αυτό δεν είναι το φεγγάρι που έχεις συνηθίσει να βλέπεις».

Μιλώντας στο NBC News απευθείας από το διάστημα, η Koch εξήγησε ότι η εικόνα της Σελήνης από την κάψουλα Orion ανατρέπει όσα ήξεραν μέχρι σήμερα.

«Οι σκοτεινές περιοχές δεν είναι εκεί που τις περιμένεις»

Σημείωσε μάλιστα πως το πλήρωμα χρειάστηκε να ανατρέξει σε χάρτες και εκπαιδευτικό υλικό για να συνειδητοποιήσει τι έβλεπε. «Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποστολής, που είναι η πρώτη επανδρωμένη προσέγγιση στη Σελήνη μετά από μισό αιώνα.

Από την πλευρά του, ο Wiseman χαρακτήρισε τη θέα της Γης και της Σελήνης ταυτόχρονα ως κάτι «πραγματικά συγκλονιστικό», εξηγώντας πως η κάψουλα βρίσκεται σε τέτοιο σημείο ώστε η Γη να φαίνεται σε σχεδόν πλήρη έκλειψη και η Σελήνη ολόφωτη.

Το πλήρωμα αναμένεται να φτάσει σε απόσταση-ρεκόρ από τη Γη

Παρά το μεγαλείο του εγχειρήματος, η καθημερινότητα μέσα στο Orion -που έχει τις διαστάσεις ενός μικρού τροχόσπιτου— παραμένει πολύ γήινη. Η Koch περιέγραψε με χιούμορ την αντίθεση ανάμεσα στις κοσμογονικές εικόνες και τις καθημερινές ανάγκες, λέγοντας πως μπορεί τη μια στιγμή να θαυμάζεις το διάστημα και την επόμενη να αναρωτιέσαι αν πρέπει να αλλάξεις κάλτσες.

Το πλήρωμα αναμένεται να φτάσει σε απόσταση-ρεκόρ 252.757 μιλίων από τη Γη, καταρρίπτοντας το ιστορικό ρεκόρ του Apollo 13. Κατά την προσέγγιση, θα βρεθούν μόλις 4.600 μίλια από τη σεληνιακή επιφάνεια, συλλέγοντας πολύτιμα στοιχεία για κρατήρες και ροές λάβας. Ένα από τα highlights της αποστολής θα είναι η παρατήρηση μιας ηλιακής έκλειψης από το διάστημα, η οποία θα διαρκέσει περίπου μία ώρα.

Παρά τις μικροαναποδιές, όπως κάποια θέματα με τα email ή την τουαλέτα της κάψουλας, η αποστολή συνεχίζεται κανονικά. Ο Hansen έκλεισε με μια συγκινητική διαπίστωση, τονίζοντας ότι οι φωτογραφίες που φτάνουν στη Γη, όσο εντυπωσιακές κι αν είναι, δεν μπορούν να αποδώσουν την πραγματικότητα που ζουν οι ίδιοι εκεί πάνω.

Πηγή: Έθνος