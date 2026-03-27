Η φήμη που ακούσαμε σήμερα το πρωί βγήκε αληθινή. Είναι πλέον επίσημο: Η Sony ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά ότι θα ανεβάσει τις τιμές στα προϊόντα της και πιο συγκεκριμένα στα PlayStation 5, PlayStation 5 Pro και PlayStation Portal.

Μέσα από το PlayStation Blog, η Sony ανακοίνωσε ότι θα ανεβάσει τις τιμές των προϊόντων σε Αμερική, Ευρώπη, Αγγλία και Ιαπωνία. Οι νέες τιμές που θα δείτε παρακάτω θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 Απριλίου σε όλα τα επίσημα καταστήματα λιανικής, και φυσικά και στην Ελλάδα.

Το PlayStation 5 – Digital Edition, δηλαδή το μοντέλο χωρίς την μονάδα δίσκου, θα πωλείται πλέον στα καταστήματα στα 599.99 ευρώ, ενώ το μοντέλο με το disc drive θα ανέρχεται στα 649.99 ευρώ. Μεγάλη αύξηση τιμής θα δει και το PS5 Pro, η πιο ισχυρή κονσόλα της εταιρίας, η οποία θα πωλείται πλέον στα καταστήματα 899.99 ευρώ. Όσον αφορά το PlayStation Portal, η τιμή του ανεβαίνει στα 249.99 ευρώ.

Οι νέες τιμές για την αγορά της Ευρώπης:

PlayStation 5 Slim Digital Edition – από 499 ευρώ στα 599.99

PlayStation 5 Slim με μονάδα ανάγνωσης δίσκου – από 549 ευρώ στα 649.99 ευρώ

PlayStation 5 Pro – Από 799 ευρώ στα 899.99 ευρώ

PlayStation Portal – Από τα 219 ευρώ στα 249.99 ευρώ

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της Sony:

Με δεδομένες τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τις τιμές των PS5, PS5 Pro και PlayStation Portal παγκοσμίως. Γνωρίζουμε ότι οι αλλαγές στις τιμές επηρεάζουν την κοινότητά μας και μετά από μία προσεκτική αξιολόγηση, διαπιστώσαμε ότι αυτό ήταν ένα απαραίτητο βήμα ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε καινοτόμες και υψηλής ποιότητας gaming εμπειρίες στους παίκτες σε όλο τον κόσμο. Οι ενημερωμένες προτεινόμενες τιμές λιανικής θα ισχύουν από τις 2 Απριλίου.

Πηγή: unboxholics.com