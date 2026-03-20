Ένα ανθρωποειδές ρομπότ, που είχε αναλάβει τον ρόλο ψυχαγωγού στο κινεζικό εστιατόριο «HaiDiLao» στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια, προκάλεσε χάος όταν η συμπεριφορά του εκτροχιάστηκε εντελώς ξαφνικά.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει το ρομπότ να εκτελεί χορευτικές κινήσεις, ενώ οι πελάτες παρακολουθούν με ενδιαφέρον.

Ωστόσο, η κατάσταση γρήγορα εξελίχθηκε σε χάος, όταν το ρομπότ, κατά τη διάρκεια της παράστασης, χτύπησε με τα χέρια του το τραπέζι των πελατών με αποτέλεσμα φαγητά να βρεθούν στο έδαφος και σε θαμώνες του εστιατορίου, με αποτέλεσμα άπαντες να παρακολουθούν με απορία τα όσα συνέβαιναν μπροστά στα μάτια τους.

Στο βίντεο διακρίνονται υπάλληλοι του εστιατορίου που σπεύδουν να συγκρατήσουν το ρομπότ, δίχως ιδιαίτερη επιτυχία.

Δείτε βίντεο με το αστείο στιγμιότυπο με το ρομπότ:







Διαβάστε επίσης: «Αποστολή Χαίρε Μαρία»: Εντοπίστηκαν 45 πιθανώς κατοικήσιμοι εξωπλανήτες





Πηγή: Πρώτο Θέμα