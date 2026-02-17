Η ραγδαία εξέλιξη της Κίνας στον χώρο της ρομποτικής αναδείχθηκε μέσα από τις εκδηλώσεις του CCTV Spring Festival Gala, της ετήσιας τηλεοπτικής παραγωγής που πλαισιώνει τον εορτασμό της κινεζικής Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, στο γκαλά, το οποίο είναι ένα γεγονός με τεράστια τηλεθέαση που συχνά συγκρίνεται με το Super Bowl στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάστηκαν ανθρωποειδή ρομπότ τα οποία πρωταγωνίστησαν στα πρώτα σκετς της βραδιάς.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε μια μεγάλη επίδειξη πολεμικών τεχνών, όπου περισσότερα από δώδεκα ρομπότ εκτέλεσαν συγχρονισμένες σκηνές «μάχης» με σπαθιά και κοντάρια.



Δείτε βίντεο από το εντυπωσιακό σόου:







