Ο κόσμος των videogames αποχαιρετά τον Hideki Sato, τον μηχανικό βιντεοπαιχνιδιών που συνδέθηκε όσο λίγοι με την τεχνολογική ταυτότητα της Sega. Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα, ο Sato πέθανε σε ηλικία 77 ετών, με την είδηση να προκαλεί κύμα συγκίνησης στους φίλους της εταιρείας αλλά και σε ολόκληρη τη gaming κοινότητα.

Ο Sato εντάχθηκε στη Sega το 1971, σε μια περίοδο όπου η εταιρεία βρισκόταν ακόμη σε φάση διαμόρφωσης της παρουσίας της. Με σταθερά βήματα, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του hardware που καθόρισε την «χρυσή εποχή» της Sega. Μεταξύ 2001 και 2003 ανέλαβε και καθήκοντα μεταβατικού προέδρου, σε μια κρίσιμη καμπή για την εταιρεία.





Υπό την τεχνική του καθοδήγηση αναπτύχθηκαν μερικές από τις πιο εμβληματικές κονσόλες στην ιστορία των videogames: το SG-1000, το Sega Master System, το Sega Mega Drive, το Sega Saturn και το Sega Dreamcast. Συστήματα που όχι μόνο ανταγωνίστηκαν κολοσσούς της αγοράς, αλλά συνέβαλαν καθοριστικά στην εξέλιξη της οικιακής ψυχαγωγίας.

Ιδιαίτερη θέση στη μνήμη των παικτών κατέχει το Sega Mega Drive, το οποίο καθιέρωσε τη Sega ως βασικό παίκτη της αγοράς στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η κονσόλα έφερε την εμπειρία των arcade στα σαλόνια εκατομμυρίων νοικοκυριών, συνδέοντας το όνομά της με τίτλους όπως το Sonic the Hedgehog, που εξελίχθηκε σε πολιτισμικό φαινόμενο.

Ο Sato δεν περιορίστηκε μόνο στις οικιακές κονσόλες. Συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό arcade συστημάτων, όπως το Sega System 1, αλλά και του υπολογιστή SC-3000, αποδεικνύοντας το εύρος της τεχνολογικής του επιρροής.

Όταν αποχώρησε από τη Sega το 2008, η εταιρεία είχε ήδη αλλάξει στρατηγική πορεία. Η εποχή των κονσολών είχε δώσει τη θέση της σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, με τη Sega να επικεντρώνεται πλέον στην ανάπτυξη και έκδοση παιχνιδιών για πλατφόρμες ανταγωνιστών, όπως η Nintendo, το PlayStation και το Xbox.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στα social media. Πολλοί τον χαρακτήρισαν «πατέρα του Sega hardware» και «θρυλική μορφή», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του σε μια εποχή όπου οι τεχνολογικές καινοτομίες καθόριζαν την ταυτότητα ολόκληρης της βιομηχανίας.

Για τους παίκτες που μεγάλωσαν με τις κονσόλες της Sega, ο Hideki Sato δεν ήταν απλώς ένας μηχανικός. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τις αναμνήσεις, τις εμπειρίες και τη φαντασία μιας ολόκληρης γενιάς.



Πηγή: cnn.gr