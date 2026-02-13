Κανένα όνειρο δεν κρατάει για πάντα, πόσο μάλλον όταν εξαρτάται από πόρους και έσοδα. Τρία χρόνια μετά, το λανσάρισμα, το chatbox που χρησιμοποιούν καθημερινά εκατομμύρια κόσμου και πολλοί από αυτούς έχουν μάθει να εμπιστεύονται με κλειστά μάτια ακόμη και για τα πιο προσωπικά ζητήματα, επιλέγει νέα οικονομική στρατηγική και προσθέτει διαφημίσεις στις απαντήσεις, με κίνδυνο να χάσει σε επίπεδο εγκυρότητας.

Βίντεο ανταγωνιστικής εταιρείας που φαίνεται να εξόργισε τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Sam Altman, αποδίδει εύστοχα, αν και υπερβολικά, τον κίνδυνο σε αυτή τη νέα εποχή του ChatGPT: φανταστείτε ότι είστε άνδρας ηλικίας 40-45 ετών και ζητάτε συμβουλές για το πώς να βελτιώσετε τη σχέση με τη μητέρα σας και, αντί για προτάσεις όπως π.χ. να κάνετε συχνά βόλτα μαζί στο πάρκο και να συζητάτε πίνοντας καφέ, το ChatGPT να σας κατευθύνει σε ιστοσελίδα γνωριμιών για «ώριμους άνδρες που αναζητούν όμορφες κυρίες».

«Μόλις εισάγεις διαφημίσεις σε κάτι που οι άνθρωποι εμπιστεύονταν, όπως ένας προσωπικός βοηθός, αλλάζει θεμελιακά – δεν αποτελεί πλέον ένα εργαλείο, μετατρέπεται σε marketplace», γράφουν σε σχετικό thread στο Reddit, μετά τη νέα εξέλιξη. «Τέλος η εμπιστοσύνη».

Πόσο έμπιστες θα θεωρούσατε τότε τις απαντήσεις του μέχρι σήμερα νο1 διαδεδομένου AI εργαλείου; Θα συνεχίζατε να το χρησιμοποιείτε ή θα αμφιβάλλατε για κάθε πληροφορία μήπως περιλαμβάνει τοποθέτηση προϊόντος; Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, η OpenAI διευκρινίζει ότι δεν θα υφίσταται ζήτημα σύγχυσης. Τουλάχιστον, για την ώρα.

Ποιοι χρήστες του ChatGPT βλέπουν πλέον διαφημίσεις;

Η δοκιμή με τις ενσωματωμένες διαφημίσεις αφορά προς το παρόν χρήστες του ChatGPT με IP διεύθυνση εντός ΗΠΑ (ανακοίνωση για παγκόσμια εφαρμογή του νέου μοντέλου δεν υπάρχει, αλλά θεωρείται σχεδόν σίγουρη), οι οποίοι χρησιμοποιούν το Free πρόγραμμα ή το –οικονομικότερο από τα συνδρομητικά– Go πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα συνδρομητικά πακέτα του ChatGPT (Plus, Pro, Business, Enterprise και Education) δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις, γεγονός το οποίο προσθέτει ακόμη ένα κίνητρο στους σταθερούς χρήστες να επιλέξουν τη συνδρομή.

Αφορά τόσο τους συνδεδεμένους χρήστες όσο και τους μη συνδεδεμένους;

Δεδομένου ότι στόχος της εταιρείας σε αυτή τη φάση είναι να εφαρμόσει μία ελεγχόμενη δοκιμή, χρειάζεται να γνωρίζει τη γεωγραφική τοποθεσία αλλά και την ηλικία των χρηστών στους οποίους προβάλλονται διαφημίσεις. Κατά συνέπεια, χρειάζεται log-in: δεν εμφανίζονται διαφημίσεις στους μη συνδεδεμένους χρήστες (όπως και σε όσους είναι κάτω των 18 ετών).

Πώς εμφανίζονται οι διαφημίσεις; Μέσα στις απαντήσεις ή ξεχωριστά;

Ξεχωριστά.

Στη δοκιμαστική αυτή φάση, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της OpenAI, οι διαφημίσεις εμφανίζονται πάντα κάτω από τις απαντήσεις του chatbox, φέροντας σήμανση “sponsored”. Για αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων, τονίζει δε ότι οι διαφημίσεις θα είναι μεν εξατομικευμένες αλλά δεν πρόκειται να επηρεάζουν τις απαντήσεις του chatbox, καθώς το πρόγραμμα διαφημίσεων τρέχει με ξεχωριστά συστήματα από εκείνα του AI. Μάλιστα, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν σκοπεύει αυτό να αλλάξει στο μέλλον.

Επομένως, ποιο είναι το πρόβλημα, αφού οι διαφημίσεις θα είναι εκτός των απαντήσεων;

Στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Εξαιρετικά κατατοπιστική είναι η τοποθέτηση της Zoë Hitzig, πρώην ερευνήτρια της Open AI η οποία πρόσφατα είχε προχωρήσει σε οικειοθελή παραίτηση από τη θέση της: «Δεν πιστεύω ότι οι διαφημίσεις είναι ανήθικες ή αθέμιτες. Η τεχνητή νοημοσύνη κοστίζει ακριβά για να λειτουργήσει, και οι διαφημίσεις μπορούν να είναι μια κρίσιμη πηγή εσόδων. Αλλά έχω βαθιές επιφυλάξεις για τη στρατηγική της OpenAI». Περισσότερη εξατομίκευση σημαίνει περισσότερη χρήση προσωπικών δεδομένων για εμπορική χρήση, όπως έχει αποδείξει άλλωστε η ιστορία του Facebook.

Δηλαδή; Τι έχει δείξει η ιστορία του Facebook και γεννά ανησυχίες για το ChatGPT;

Το Facebook ξεκίνησε με την υπόσχεση ότι οι χρήστες θα έχουν έλεγχο στα δεδομένα τους και ότι θα αποφασίζουν για την πολιτική προστασίας αυτών μέσω δημοσίων ψηφοφοριών. Ωστόσο, με την ανάπτυξη των εξατομικευμένων διαφημίσεων (μέσω tracking), χάθηκε το πλαίσιο προστασίας – να θυμίσουμε ότι το 2023 η Meta τιμωρήθηκε με πρόστιμο 1,2 δισ. ευρώ από τις ευρωπαϊκές αρχές για παραβιάσεις του GDPR, καθότι προσωπικά δεδομένα από εκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιήθηκαν για στοχευμένες διαφημίσεις χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Φανταστείτε τώρα πόσο περισσότερο χρήσιμα δεδομένα κρατάει στα χέρια του ένα τόσο δημοφιλές chatbox. Και πόσο περισσότερο θα πλήρωναν οι μεγάλες εταιρίες για να τα αποκτήσουν.

Πηγή: oneman.gr